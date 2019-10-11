"الأحمر" يعبر أفغانستان بثلاثية نظيفة

الرؤية- أحمد السلماني

تصوير - عبدالله البريكي

حصد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم نقطته السادسة بعد أن حقق الفوز الثاني له في التصفيات وجاء على نظيره الأفغاني بثلاثية عذراء وذلك في اللقاء الذي احتضنه استاد السيب وذلك لحساب المجموعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وأمم آسيا .

كما وتمكنت قطر وفي ذات المجموعة من تحقيق الفوز خارج الديار على بنجلاديش ٢ / صفر.

وشهدت المباراة حضور رسمي وجماهيري كبير دعما للمنتخب لتحقيق حلم الصعود بعد أن نجحت الحملة التي أطلقت لحشد الجماهير التي حضرت بأعداد كبيرة تجاوزت سعة الأستاد.

وعاد نجم هجوم منتخبنا عبدالعزيز المقبالي لهوايته التهديفية وأحرز هدفين برأسه في شوط المباراة الأول فيما أحرز الهدف الثالث محسن الغساني من ضربة جزاء في الشوط الثاني.