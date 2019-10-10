أرواح المشاعـر

محمود عيد عودة الدويغري| مصر
m.dwaghra2015@gmail.com
دندنـــي نغــــم الأغـــاني يا قريـــحة
بلغيهـــــوا من فـــوادي كــــل صيحة
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علّها توصــــل خليـــــلي في مقـــــرّة
يرأف إبحالـــى وتبقــــاله نصيـــــحة
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سالــــت إدموعي على فرقا حبيـــبي
صارت إعيـــــوني مآقيــــــها جريحة
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يا كبــــر همـي على صـــــدري تزاحم
ضاقـــــت الدنيا ورغـــم إنها فسيحة
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ليــــت ليــلة مــن لياليــــنا تعــــودي
كان شفتــــك في مســا ولا صبيـحة
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أو خيـــالي صادفك عانــق خيــــالك
أو كفــــاني بـــرق سنّــــك يا مليحة
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أو دعاني نقــش كفّــك في يميــــنك
أرسم البسمة على أشفاهك صحيحة
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خابــــرك ودك وصــــالي لا تقــــولى
يا منـــاتي في غيـــابي مستريـــحة
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لا تكابــر ... بوح صــدرك ما نسيـته
يوم قلــت إنّ الجّـــفا لازم نزيـــحة
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لا تعــــــاند لا تغـــــلّا مــــدّ يــــدّك
دمّ هجّــــــرك لازم إنّا نستبيــــــحة
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دام إنّـه ياخـــــذ أرواح المشــــاعر
من حشانا يلْـــزمه مليون طيــــحة
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أمنـياتي يسقـــط إبكامل نظـــــامه
مع فلــــولَ اللي نواياهو قبيـــــحة
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يا خفوقي هيج أشـراف الضـــماير
خلّـنا نعلــــن حكايتــــنا صريـــحة
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ليه نصــبر ما كفــاك أعوام ســـتة
والهوى من صوبكم ما هبّ ريـحة
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جودي إبطيـــفك ومــرّي لو ثواني
ما هقيت العشـق مداته شحيــحة