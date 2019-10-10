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أرواح المشاعـر

الخميس 10 أكتوبر 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

أرواح المشاعـر

 

محمود عيد عودة الدويغري| مصر

m.dwaghra2015@gmail.com

 

دندنـــي نغــــم الأغـــاني يا قريـــحة

بلغيهـــــوا من فـــوادي كــــل صيحة

//

علّها توصــــل خليـــــلي في مقـــــرّة

يرأف إبحالـــى وتبقــــاله نصيـــــحة

//

سالــــت إدموعي على فرقا حبيـــبي

صارت إعيـــــوني مآقيــــــها جريحة

//

يا كبــــر همـي على صـــــدري تزاحم

ضاقـــــت الدنيا ورغـــم إنها فسيحة

//

ليــــت ليــلة مــن لياليــــنا تعــــودي

كان شفتــــك في مســا ولا صبيـحة

//

أو خيـــالي صادفك عانــق خيــــالك

أو كفــــاني بـــرق سنّــــك يا مليحة

//

أو دعاني نقــش كفّــك في يميــــنك

أرسم البسمة على أشفاهك صحيحة

//

خابــــرك ودك وصــــالي لا تقــــولى

يا منـــاتي في غيـــابي مستريـــحة

//

لا تكابــر ... بوح صــدرك ما نسيـته

يوم قلــت إنّ الجّـــفا لازم نزيـــحة

//

لا تعــــــاند لا تغـــــلّا مــــدّ يــــدّك

دمّ هجّــــــرك لازم إنّا نستبيــــــحة

//

 دام إنّـه ياخـــــذ أرواح المشــــاعر

من حشانا يلْـــزمه مليون طيــــحة

//

أمنـياتي يسقـــط إبكامل نظـــــامه

مع فلــــولَ اللي نواياهو قبيـــــحة

//

يا خفوقي هيج أشـراف الضـــماير

خلّـنا نعلــــن حكايتــــنا صريـــحة

//

ليه نصــبر ما كفــاك أعوام ســـتة

والهوى من صوبكم ما هبّ ريـحة

//

جودي إبطيـــفك ومــرّي لو ثواني

ما هقيت العشـق مداته شحيــحة

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