سميرة الزغدودي| تونس

ياحبيبيِ كَمْ مَلَلْتُ الانتظارا

غِبْتَ عنّي وتلظّى القلب نارا

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أين فَجْرُ الوصلِ في ليلي فَحَرْفي

بالهوى جُنَّ وَأَشعاري أُسَارى

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أنتَ نبعُ الماءِ يجري في رُبوعي

حلَّ قحطي يومَ نَبْعُ الماءِ غارَا

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ياخليلَ الروحِ يا نبضَ شِغافي

منكَ غارَ النجمُ والبدْرُ استثارا

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لا تكن للعشق يا إلفي ظلوما

ولتكن للحبّ والإخلاص جارا

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وطيورُ الودّ كانت في دياري

للنوى اختارت وأمستْ تتوارى

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يا حبيبي متُّ شوْقا واغترابًا

مؤلمًا في الحلقِ يسقيني المرارا

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من نبيذِ الحُبِّ أَثْمَلْتَ فُؤادي

فغدا شعري نديمًا للسكارى

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كُنتُ للعُشّاقِ عشتارَ زماني

وَلهم مازالَ محرابي مزارا

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كانَ طيفُ الوصلِ ظلّي وملاذي

باتَ أسري فيه كابدْتُ الحصارا

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والجوى حولي حريقٌ مستبدٌّ

أجَّ يرمي القلبَ جمرا مستطارا

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خافِقي بُركانُ وجدٍ وليالي

كَ أعاصيرُ جليدٍ تتبارى

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رَحْمةُ الله على إحساسِ أنثى

عاشَ بالنبضاتِ قهرًا ودمارا

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ويكأنَّ الروحَ تاهتْ في الصحاري

وشغاف القلب قد عانى احتضارا

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إنه الموت الذي أورثت روحي

يا فؤادي لِمَ رمت الانتحارا

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نهرُ نورٍ لم يزلْ كالمُزنِ زخّا

من حنين غيمُهُ يهمي انهمارا

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لو صنعتَ العشق للنبض كساء

لنسجتُ الحبّ للروح دثارا

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فيك حرفي هائما شق الذرى

صاعدا يربو وبين الفلك صارا

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فحساسين شغافي من وفاء

شدوها يجهل نبضا مستعارا

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مثل نحلٍ فاضَ منّي كُلُّ شَهْدٍ

حينَ همسي صارَ لحنا لايُجارى

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مثلَ روض فاحَ منّي خيرُ عطرٍ

وانتشى وجهي غرامًا لايُدارى

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وعلى كل سكون ثار نبضي

ملأ الاعماق شدوا وانبهارا

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الهوى صادقني فانثالَ حَرْفي

بانتشاء فوق سطري حين سارا

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ساجدًا للحبِّ صلّى في خشوعٍ

يمنًحُ الأَعذار يرجو الاعتذارا

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كُلُّ مافينا تلاقى في خضوعٍ

ماملكنا في تلاقينا القرارا