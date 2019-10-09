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"عيش الخليج" على جدول أعمال اجتماع وكلاء السياحة بدول مجلس التعاون

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 07:23 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

انطلقت أمس بفندق قصر البستان ريتز كارلتون أعمال الاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة ميثاء بنت سيف المحروقية وكيلة وزارة السياحة العمانية، تمهيدا لانعقاد الاجتماع الرابع لأصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم.

وثمنت سعادة ميثاء بنت سيف المحروقية وكيلة وزارة السياحة في كلمتها الافتتاحية كافة الجهود المبذولة من قبل العاملين في القطاع السياحي بدول مجلس التعاون الخليجي بهدف تحقيق آمال وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في تنمية ودعم وتطوير القطاع السياحي وتفعيل البرامج والأنشطة والفعاليات التي تسهم في تعميق الترابط والتكامل بين دول المجلس.

وقالت سعادتها إنّ الاجتماع يعد فرصة مهمة لتعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك في قطاع السياحة، وإقرار أفضل الآليات والسبل لتنشيط السياحة الخليجية البينية، واعتماد توصيات الخطة التنفيذية للرؤية الشاملة للعمل السياحي المشترك بدول مجلس التعاون بما يدفع عجلة التنمية في القطاع السياحي ويزيد مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، عبر مبادرات وبرامج سياحية جاذبة سواء على المستوى الخليجي أو في المحافل السياحية الدولية وصولاً إلى تعزيز مسار التكامل بين المقاصد الخليجية والمنتجات السياحية التي تقدمها.

وتضمن جدول الأعمال الذي تمت مناقشته في الاجتماع التحضيري لترفع توصياته لعرضها واعتماد قراراتها في الاجتماع الرابع لأصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول المجلس عددا من الموضوعات أبرزها استعراض تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الثالث لأصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة المنعقد في الرياض، ومناقشة التقرير الموجز عما تم تطبيقه من الخطة التنفيذية للرؤية الشاملة للعمل السياحي المشترك بين دول المجلس، واستعراض ومناقشة المقترحات والتصورات السابقة ذات الصلة بتسمية واختيار مدينة خليجية كل عام لتصبح عاصمة للسياحة الخليجية، وإنشاء برنامج للمبادرات والفعاليات التي تعزز الانتماء والمواطنة بعنوان "عيش الخليج"، وتنظيم معرض سنوي للحرف والصناعات اليدوية، والتصور الخاص بإنشاء جمعية خليجية تعنى بالحرف والصناعات التقليدية.

ومن جانبه قال سعادة عادل خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إنّ السياحة كصناعة مستدامة من أهم القطاعات التي ترفد الاقتصاد الوطني لمختلف دول العالم وهي في نمو مستمر، ونحن في الأمانة العامة للمجلس نوجه التحية والتقدير لحكومات دول المجلس والمسؤولين عن القطاعات السياحية بها على جهودهم وحرصهم على دعم وتطوير القطاعات السياحية وتشجيع السياحة البينية وصولا إلى تكاملية السياحة الخليجية وتحقيق أهداف وطموحات الرؤية المشتركة.

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