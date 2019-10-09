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العراق: عودة الاحتجاجات إلى مدينة الصدر في ثاني أسابيع "الانتفاضة"

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

العراق: عودة الاحتجاجات إلى مدينة الصدر في ثاني أسابيع "الانتفاضة"

بغداد - رويترز

عادتْ الاحتجاجات إلى شوارع مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد؛ حيث قُتل أحد أفراد قوات الأمن، في حين بَدَت معظم أنحاء البلاد أكثر هدوءًا مما كانت عليه على مدى الأسبوع المنصرم.

وقال الجيش العراقي، أمس، إن شرطيا قُتل وأصيب أربعة آخرون إثر هجوم من مسلحين في مدينة الصدر؛ حيث قُتِل 15 شخصا في الليلة السابقة في أعمال شغب.

وقُتل ما يزيد على 110 عراقيين وأُصيب 6000 آخرين على مدار الأسبوع الفائت بعد الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الأمن والمحتجين المطالبين برحيل الحكومة وإنهاء الفساد. وكانت معظم الاشتباكات في بغداد ومحافظات جنوبية. وأحداث العنف الحالية هي الأسوأ في العراق منذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية قبل عامين، كما أنها تمثل أكبر اختبار أمام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي تولى السلطة قبل عام.

ومن شأن وصول أحداث العنف إلى مدينة الصدر هذا الأسبوع زيادة التحدي الأمني الذي تمثله الاحتجاجات. وتاريخيًّا، كان من الصعب إخماد الاضطرابات في مدينة الصدر حيث يعيش نحو ثلث سكان بغداد البالغ عددهم ثمانية ملايين في ظروف صعبة تشمل نقص الكهرباء والمياه والوظائف.

وقالت مصادر في الشرطة المحلية لرويترز إنَّ المحتجين وذوي قتلى الاحتجاجات احتشدوا في مدينة الصدر أمس الأول. وقالت الشرطة إن المحتجين أشعلوا النيران في إطارات أمام مبنى مجلس البلدية والمحكمة في ميدان مظفر. وأضافت أن إطلاق النار الذي استهدف قوات الأمن جاء مصدره من أحد الحشود. لكن المحتجين قالوا إنهم تعرضوا لهجوم من قوات الأمن باستخدام الذخيرة الحية طوال الأسبوع. وشاهد صحفيون من رويترز قناصة على أسطح المباني وهم يطلقون النار على حشود المحتجين مما أدى لسقوط قتلى ومصابين.

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