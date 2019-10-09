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الهند تلغي تحذير السفر إلى كشمير.. غدا

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 08:38 ص بتوقيت مسقط

سريناجار - رويترز

قالتْ السلطات إنَّ الهندَ ستلغي تحذير السفر إلى إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، غدا الخميس؛ وذلك بعد شهرين من الحملة الأمنية التي شنتها الحكومة على المنطقة، وإلغاء الوضع الخاص الذي كانت تتمتع به.

وفرَّ آلاف السائحين والزوار والعمال الهنود من كشمير -التي غالبية سكانها من المسلمين- في أوائل أغسطس، بعدما أصدرت السلطات تحذيرا أمنيا من احتمال شن هجمات من جانب متشددين من جماعات تدعمها باكستان. وتنفي إسلام اباد دعمها لتلك الجماعات. وقطعت السلطات خدمات الهاتف والإنترنت وجعلت حرية الحركة قاصرة على بعض المناطق لمنع خروج احتجاجات قبل ساعات من إعلان الهند إلغاء الوضع الخاص لكشمير.

وقالت حكومة ولاية جامو وكشمير -في بيان- إنَّ تحذير السفر الذي صدر في الثاني من أغسطس سيتم إلغاؤه يوم الخميس. وتسوق كشمير نفسها على أنها "جنة الله في الأرض"، وتعرف بجبالها وأنهارها الجليدية وبحيرة دال الشهيرة. غير أنَّ تحذيرات السفر التي صدرت من بريطانيا ودول أخرى لمواطنيها لا تزال سارية. وأصيب عشرة أشخاص في هجوم بقنبلة يدوية في جامو وكشمير، الشطر الهندي من الإقليم المتنازع عليه، مطلع هذا الأسبوع.

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