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سرقة رماد رفات المهاتما غاندي

الجمعة 04 أكتوبر 2019 02:26 م بتوقيت مسقط

سرقة رماد رفات المهاتما غاندي

 

أفادت وسائل إعلام هندية بأن أشخاصا مجهولين سرقوا رماد رفاة الزعيم السياسي والروحي المهاتما غاندي، بالتزامن مع الفعاليات الاحتفالية المقامة في الهند بمناسبة ذكرى ميلاده الـ150.

وأكدت صحيفة India Today أمس الخميس بأن المجهولين دنسوا الأربعاء النصب التذكاري لغاندي في مدينة ريوا، إذ سرقوا رماد رفات الزعيم الراحل وكتبوا على النصب عبارة "خائن القوم".

وذكرت الصحيفة أن رئيس المجلس المحلي في المدينة، غورميت سينغ، كشف الحادث عندما زار النصب مع غيره من المسؤولين لتكريم ذكرى "أب الأمة".

ورجح سينغ أن مرتكبي هذه المخالفة من مؤيدي قاتل غاندي، الهندوسي المتعصب، ناثورم جوتسي، مشددا على ضرورة وضع حد للكراهية وتحديد وملاحقة المسؤولين عن الحادث على وجه السرعة.

بعد أكثر 70 عاما من وفاته، لا يزال غاندي يستدعي كراهية شديدة لدى كثير من القوميين الهندوس بسبب مبادئه الرافضة لاستخدام العنف والداعية إلى احترام حقوق المسلمين وغيرهم من الأقليات في المجتمع الهندي.

 

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