خلود الحسين عليه

علي الخفاجي| العراق

سبطٌ على الريحِ َفوقَ الأرضَِ و الأَكمِ

قد حاز َسطوَتهُ ِمنْ فارِسِِ َشهمِ

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خيلٌ على الارض طوق النار قدحته

روح السماء. رأت و العين لم تنم

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كأنه علم في رأسه وطنٌ .

إذ لم يزل عالماََ يحميك بالعصم

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وَ الكونُ في راحهِ من رسم ملعبه

إن الخلود لديه غير ذي سقمِ

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حتى َدنا َقدَستهُ البيدُ ُمعلنةَ

كيف الصلا. إنه الأقداس من ِقدمِ

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حتى رأته البيدُ إذ أسيافهم مشقت

َكفٌ على العلمِ المعروفُ بالقيمِ

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صعبُ المراسِ إِذا قابلتَ َشزرتهُ

فالعربُ َتعرِفُ َمنْ قاَبلتَ من عجمِ

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صرحٌ من العلم بين البيت و الحكمِ

أطل علم به ومتاز في الكرمِ

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يا كاِتباَ ُدرَرَاَ َيكفيكَ ِمنْ َدِمهِ

قدْ َسالَ َنزفُ ِمدادِ َقولةُ القلمِ

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إنَ الكفيفَ َعليهِ فاتحا نضراَ

فالعين تعرفه و الصبر بالشيم

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يا باسم الثغر ذا غازلت من سيرِ

ضل بواح فمي ينساب بالكلم

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يرقى العلا حسبه إن كان ذي شرف

حتى إذا يرتقي يعلو على الشمم

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إن الخلود لديه صانعا أملاَ

أسلوا سيف ضمي با لأعشر الحرمِ

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خلا الطواف لديه لحض مغدره

حفضاَ على حرمة الأنساك من إ َثم

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أضحى الهدى خضب موسوم بلسمه

لله صبرُ النبي إذ أعطى من لحم

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رمحٌ إذا يعتلي للشمس مفخره

قرأن في ثغره يرثيه بالقسم

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إن طال فينا الجوى فالدمع منهمر

حتى و إن لم أنل أَتيك بالقدم

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طيف على العين بين الجفن مرتحل

قد خال رؤيته في الصحوي و الحلم

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حتى صحى كلمتني العين خاشعة

يا نائم الفاع أجلس نائم الهمم

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طاب المنام لقاَ مستأنساَ أزلاَ

قد سال. أمداده والرسم بالقلم

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إن الحماة عليه أسرجت أجلاَ

قد نال حجته من قمة الهرم

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يا حاسداَ جبلاَ إن كنت قاصده

يضنيك في سفحه إذكيف بالقمم

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إذ إنه قمر في وجهه ألقٌ

يعطيك من نوره والنار في الحسمِ

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نورٌ من الكون في أشعاعه ألقٌ

يحي به الكون و الأ فلاك بالبهمِ

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يا صاحب الكون. إذ أنقذت لي حيلي

يا صاحب المجد أنقذ صاحب الأجمِ

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عل السنين طوت أمجاد في زمنِ

هذا الوحيد لديه المجدُ بالسلم

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يا جالس القاع والأنوار في فلك

و الزبرقان سما. والليل في الحسم

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فجر على الأرض فوق الخلق معتلياَ

أنت الصراط الذي يعلونا بالهمم

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ياواهب الروح و الأرواح في زَرَدِ

حفضٌ على الدين في الأخضاب مستقم

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إذ لم يزل يتلُ في قرأنه شرفاَ

أهل دراَ سمي في عتمة الظلم

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هذا الفرات روى أطماعهم شبعاَ

وأضمى صدر نبي الكون من حمم

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إن النخيل لديه أينع الثمر

سالَ الرحيق عليه الطل في وسم

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إن الثمار عليها ينعم القطر

ياويح أنقاعك المعسول بالندِمِ

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عذراَ إذا مرةَ أُجريك في كبدي

رمى القداحُ فمي اذ فيه من ألمِ

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لثمٌ من الداء. عند الثغر مرتمياَ

يعطي به بلسماَ والغير من سممِ

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إن الرماح نعت أعسالها ألماَ

و ضل رمح نديٌ ناح بالكلمِ

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لوكان للسيف من أفواهه لشكى

صحبٌ من القتل بين النار و الرجمِ

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ذاب الفؤد رمى أنزافه إرب

حتى رأى رأسه في جانب الخيمِ

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يا أيها المصطفى أعقادك نتثرت

درٌ على الأرض بين اللوح و القلمِ

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يا ويحها أمة كم أجرمت وعلت

يا ليتها عرفت. ماكان من رحمِ