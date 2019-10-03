خلود الحسين عليه

علي الخفاجي| العراق
سبطٌ على الريحِ َفوقَ الأرضَِ و الأَكمِ
قد حاز َسطوَتهُ ِمنْ فارِسِِ َشهمِ
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خيلٌ على الارض طوق النار قدحته
روح السماء. رأت و العين لم تنم
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كأنه علم في رأسه وطنٌ .
إذ لم يزل عالماََ يحميك بالعصم
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وَ الكونُ في راحهِ من رسم ملعبه
إن الخلود لديه غير ذي سقمِ
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حتى َدنا َقدَستهُ البيدُ ُمعلنةَ
كيف الصلا. إنه الأقداس من ِقدمِ
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حتى رأته البيدُ إذ أسيافهم مشقت
َكفٌ على العلمِ المعروفُ بالقيمِ
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صعبُ المراسِ إِذا قابلتَ َشزرتهُ
فالعربُ َتعرِفُ َمنْ قاَبلتَ من عجمِ
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صرحٌ من العلم بين البيت و الحكمِ
أطل علم به ومتاز في الكرمِ
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يا كاِتباَ ُدرَرَاَ َيكفيكَ ِمنْ َدِمهِ
قدْ َسالَ َنزفُ ِمدادِ َقولةُ القلمِ
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إنَ الكفيفَ َعليهِ فاتحا نضراَ
فالعين تعرفه و الصبر بالشيم
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يا باسم الثغر ذا غازلت من سيرِ
ضل بواح فمي ينساب بالكلم
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يرقى العلا حسبه إن كان ذي شرف
حتى إذا يرتقي يعلو على الشمم
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إن الخلود لديه صانعا أملاَ
أسلوا سيف ضمي با لأعشر الحرمِ
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خلا الطواف لديه لحض مغدره
حفضاَ على حرمة الأنساك من إ َثم
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أضحى الهدى خضب موسوم بلسمه
لله صبرُ النبي إذ أعطى من لحم
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رمحٌ إذا يعتلي للشمس مفخره
قرأن في ثغره يرثيه بالقسم
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إن طال فينا الجوى فالدمع منهمر
حتى و إن لم أنل أَتيك بالقدم
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طيف على العين بين الجفن مرتحل
قد خال رؤيته في الصحوي و الحلم
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حتى صحى كلمتني العين خاشعة
يا نائم الفاع أجلس نائم الهمم
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طاب المنام لقاَ مستأنساَ أزلاَ
قد سال. أمداده والرسم بالقلم
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إن الحماة عليه أسرجت أجلاَ
قد نال حجته من قمة الهرم
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يا حاسداَ جبلاَ إن كنت قاصده
يضنيك في سفحه إذكيف بالقمم
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إذ إنه قمر في وجهه ألقٌ
يعطيك من نوره والنار في الحسمِ
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نورٌ من الكون في أشعاعه ألقٌ
يحي به الكون و الأ فلاك بالبهمِ
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يا صاحب الكون. إذ أنقذت لي حيلي
يا صاحب المجد أنقذ صاحب الأجمِ
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عل السنين طوت أمجاد في زمنِ
هذا الوحيد لديه المجدُ بالسلم
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يا جالس القاع والأنوار في فلك
و الزبرقان سما. والليل في الحسم
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فجر على الأرض فوق الخلق معتلياَ
أنت الصراط الذي يعلونا بالهمم
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ياواهب الروح و الأرواح في زَرَدِ
حفضٌ على الدين في الأخضاب مستقم
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إذ لم يزل يتلُ في قرأنه شرفاَ
أهل دراَ سمي في عتمة الظلم
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هذا الفرات روى أطماعهم شبعاَ
وأضمى صدر نبي الكون من حمم
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إن النخيل لديه أينع الثمر
سالَ الرحيق عليه الطل في وسم
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إن الثمار عليها ينعم القطر
ياويح أنقاعك المعسول بالندِمِ
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عذراَ إذا مرةَ أُجريك في كبدي
رمى القداحُ فمي اذ فيه من ألمِ
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لثمٌ من الداء. عند الثغر مرتمياَ
يعطي به بلسماَ والغير من سممِ
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إن الرماح نعت أعسالها ألماَ
و ضل رمح نديٌ ناح بالكلمِ
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لوكان للسيف من أفواهه لشكى
صحبٌ من القتل بين النار و الرجمِ
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ذاب الفؤد رمى أنزافه إرب
حتى رأى رأسه في جانب الخيمِ
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يا أيها المصطفى أعقادك نتثرت
درٌ على الأرض بين اللوح و القلمِ
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يا ويحها أمة كم أجرمت وعلت
يا ليتها عرفت. ماكان من رحمِ