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خلود الحسين عليه

الخميس 03 أكتوبر 2019 08:58 ص بتوقيت مسقط

خلود الحسين عليه

 

علي الخفاجي| العراق

 

سبطٌ على الريحِ َفوقَ  الأرضَِ و الأَكمِ

قد حاز     َسطوَتهُ  ِمنْ    فارِسِِ  َشهمِ

//

خيلٌ على الارض طوق    النار قدحته

روح السماء.    رأت    و العين  لم  تنم

//

  كأنه     علم      في رأسه       وطنٌ .

إذ لم يزل   عالماََ    يحميك     بالعصم

//

وَ  الكونُ   في  راحهِ  من رسم   ملعبه

إن    الخلود  لديه      غير    ذي  سقمِ

//

حتى    َدنا      َقدَستهُ    البيدُ    ُمعلنةَ

كيف الصلا.   إنه   الأقداس  من  ِقدمِ

//

حتى  رأته  البيدُ إذ أسيافهم    مشقت

َكفٌ   على العلمِ   المعروفُ  بالقيمِ

//

صعبُ   المراسِ  إِذا   قابلتَ  َشزرتهُ

فالعربُ  َتعرِفُ  َمنْ قاَبلتَ  من  عجمِ

//

صرحٌ من العلم   بين  البيت  و الحكمِ

أطل علم  به      ومتاز     في  الكرمِ

//

يا كاِتباَ  ُدرَرَاَ      َيكفيكَ     ِمنْ     َدِمهِ

قدْ  َسالَ   َنزفُ ِمدادِ     َقولةُ    القلمِ

//

إنَ   الكفيفَ   َعليهِ     فاتحا      نضراَ

فالعين   تعرفه  و    الصبر     بالشيم

//

يا باسم   الثغر   ذا   غازلت  من  سيرِ

ضل   بواح   فمي   ينساب       بالكلم

//

يرقى العلا حسبه إن  كان  ذي  شرف

حتى   إذا  يرتقي   يعلو   على  الشمم

//

إن الخلود      لديه      صانعا     أملاَ

أسلوا سيف  ضمي    با لأعشر  الحرمِ

//

خلا      الطواف  لديه  لحض   مغدره

حفضاَ  على حرمة  الأنساك  من  إ َثم

//

أضحى الهدى  خضب موسوم  بلسمه

لله  صبرُ   النبي  إذ  أعطى  من  لحم

//

رمحٌ   إذا    يعتلي      للشمس  مفخره

قرأن    في   ثغره      يرثيه     بالقسم

//

إن  طال فينا  الجوى   فالدمع   منهمر

 حتى    و إن  لم أنل    أَتيك     بالقدم

//

طيف على العين  بين   الجفن  مرتحل

قد خال رؤيته في  الصحوي  و الحلم

//

حتى صحى     كلمتني  العين  خاشعة

يا نائم     الفاع     أجلس   نائم   الهمم

//

طاب  المنام  لقاَ       مستأنساَ    أزلاَ

قد سال.      أمداده     والرسم   بالقلم

//

إن      الحماة     عليه   أسرجت   أجلاَ

قد   نال    حجته      من      قمة الهرم

//

يا  حاسداَ     جبلاَ   إن  كنت   قاصده

يضنيك   في   سفحه   إذكيف   بالقمم

//

إذ إنه    قمر     في      وجهه     ألقٌ

يعطيك من  نوره    والنار  في  الحسمِ

//

نورٌ  من   الكون  في     أشعاعه   ألقٌ

يحي به  الكون   و  الأ فلاك     بالبهمِ

//

يا صاحب الكون.  إذ أنقذت لي   حيلي

يا صاحب  المجد أنقذ   صاحب  الأجمِ

//

عل السنين  طوت أمجاد   في    زمنِ

هذا الوحيد   لديه        المجدُ   بالسلم

//

يا جالس القاع       والأنوار  في    فلك

و الزبرقان  سما.    والليل في    الحسم

//

فجر على الأرض   فوق الخلق     معتلياَ

أنت الصراط   الذي    يعلونا       بالهمم

//

ياواهب الروح   و  الأرواح   في زَرَدِ

حفضٌ على الدين في الأخضاب مستقم

//

إذ  لم  يزل    يتلُ  في   قرأنه    شرفاَ

أهل  دراَ  سمي    في   عتمة    الظلم

//

هذا الفرات  روى    أطماعهم      شبعاَ

وأضمى صدر  نبي    الكون    من حمم

//

إن    النخيل     لديه      أينع     الثمر

سالَ  الرحيق عليه  الطل  في    وسم

//

إن   الثمار      عليها      ينعم   القطر

ياويح     أنقاعك   المعسول      بالندِمِ

//

عذراَ  إذا   مرةَ   أُجريك    في  كبدي

رمى القداحُ  فمي اذ فيه   من       ألمِ

//

لثمٌ من  الداء.    عند    الثغر  مرتمياَ

يعطي به    بلسماَ  والغير   من  سممِ

//

إن    الرماح   نعت      أعسالها   ألماَ

و ضل رمح     نديٌ      ناح     بالكلمِ

//

لوكان  للسيف     من  أفواهه    لشكى

صحبٌ  من القتل  بين  النار  و الرجمِ

//

ذاب الفؤد       رمى     أنزافه  إرب

حتى رأى   رأسه   في  جانب  الخيمِ

//

يا أيها  المصطفى   أعقادك    نتثرت

درٌ على  الأرض   بين اللوح  و القلمِ

//

يا ويحها    أمة    كم أجرمت وعلت

يا ليتها عرفت.  ماكان    من   رحمِ

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