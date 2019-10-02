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عودة خدمات "تويتر" بعد عطل عالمي

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 01:57 م بتوقيت مسقط

عودة خدمات "تويتر" بعد عطل عالمي

 

عواصم - رويترز

عادت خدمة شركة "تويتر" للعمل، بعد أن أصابها عطل على مستوى العالم لحق بموقع منصة التدوين ومنصة إدارته تويت ديك مما أثر على آلاف المستخدمين.

وتمكن العديد من المستخدمين الآن من الدخول على تويتر وتويت ديك. ولم تصدر الشركة بيانا رسميا لتحديث أنباء العطل.

وفي وقت سابق تلقى موقع (آوتيدج دوت ريبورت) الذي يرصد بلاغات الأعطال أكثر من أربعة آلاف بلاغ عن العطل من بلدان في أنحاء العالم منها اليابان وكندا والهند.

وقالت الشركة في تغريدة "قد تواجهون مشكلة في إرسال تغريدات أو تلقي إشعارات أو رؤية الرسائل المباشرة. نعمل في الوقت الحالي على إصلاحها وسنعود إلى الوضع المعتاد سريعا".

وكان ممثل لتويتر قد أبلغ رويترز في وقت سابق بأن الشركة تفحص مشكلات متعلقة بمنصة تويت ديك التي يستخدمها الصحفيون ومنتجو المحتوى الآخرون لرصد التغريدات من عدة حسابات على تويتر.

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