صنعتُ الحبّ

ترجمة: رشا فاضل – نص: ورسان شاير| بريطانيا

هذه سنة التخلي عن الخيبات.. سنة السمو..

واكتشاف قيمة كلمة (لا)

والقدرة على قول: "أنت سيء"..

هذه سنة الإنسانية والتواضع..

يسألني الذين يعجزون عن مغادرة بيوتهم:

"تستطيعين التنقل بسهولة بين الأمكنة، كيف أمكنك أن تفعلي ذلك؟)

وأقول لهم: كان ذلك في السنة التي كسرت فيها الباب وحفرت عفن تلك السنوات بكلتا يديّ.

في السنة التي تعلمت فيها أن أقول كلامًا صادقا وبسيطا؛؛ وأن أبتسم للغرباء..

في السنة التي فهمت فيها أنني أكون أجمل عندما أمد جسرا إنسانيا مع الآخرين

وأسأل دونما خوف "هل تريد أن تكون صديقي؟"

إنها سنة العسل والسكّر والنعومة وترف الأمكنة...

إنها سنة الاستمتاع بالعزلة؛ واكتشاف قوتها ..

سنة معرفة أولئك الرائعين الذين لا أعرفهم

لأنني أريد أن أعرفهم ..

إنها سنة السلام ..

التي صنعت فيها الحب.

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ولدت الشاعرة ورسان شاير في كينيا عام 1988 ، وتقيم في لندن. وصدرت لها العديد من المجموعات الشعرية من أهمها (تُعلِّم أمي كيف تلد) ، و(جسدها الأزرق) ، و(رجالنا لا ينتمون إلينا) وتنشر قصائدها في عملها في كثير من المجلات والدوريات المختارات، ومن أهمها: Poetry Review و Wasafiri و Sable LitMag؛ ومن أشهر نصوصها ومطبوعاتها كتاب الملح للشعراء الصغار (2011)، الرحلات الطويلة: المهاجرون الأفارقة على الطريق (2013)، والقصائد التي تبكي النساء الناجحات (2016). وغنى لها الموسيقي بيونسي ليموناد في عام 2016.

فازت بجائزة الشعر الأفريقي الأولى في جامعة برونيل. في عام 2014 ، ثم حصلت على لقب أول شاعرة شابة في لندن واختيرت كشاعرة مقيمة في كوينزلاند ، أستراليا. قال برناردين إيفاريستو عن شعر شاير "إنه صوتها الخاص بالكامل - الذي لا يتزعزع وأحيانًا مروع، ولكنه أيضًا رائع الجمال، ومبدع بشكل خيالي، ولا يُنسى - دائمًا ما يكون محسوسًا بعمق.

شاير هو محرر الشعر في مجلة Spook ، وقد قام بتحرير ضيفه Young Sable LitMag . لقد قامت بعملها دولياً في أحداث في جنوب إفريقيا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة. في عام 2013 ، شاعر يستكشف كيف يمكن أن ينتهي المطاف بضحايا الحرب الأهلية كلاجئين في المجتمعات المضيفة في بعض الأحيان في أوروبا ؛ الناس الذين فقدوا كل شيء - الأسرة والأمة والمنزل.