تدريب موظفي "الشورى" على الجودة في إدارة الاجتماعات

مسقط - الرؤية

نفَّذ مركزُ التدريب بمجلس عُمان برنامجًا تدريبيًّا لعددٍ من موظفي مجلس الشورى، حول الجودة في إدارة الاجتماعات وفرق العمل، والذي يأتي تنفيذًا لخطة التدريب السنوية المعتمدة لموظفي المجلس للعام 2019.

ويهدفُ البرنامج التدريبي إلى اكتشاف عناصر نجاح استخدام إدارة الجودة الشاملة في أساليب إدارة الاجتماعات وفرق العمل "TQM"، واستخدام أدوات تحسين الجودة الشاملة لتعزيز رضا المشاركين في الاجتماعات واللجان المنبثقة منها، وتحسين العمليات داخل مؤسساتهم. وتضمن البرنامج عددًا من المحاور؛ منها: عوامل النجاح في إدارة الجودة الشاملة، والعلاقة بين أيزو 9000 وإدارة الجودة الشاملة، إضافة للتطرق إلى أنواع ومجالات التغيير في ظل إدارة الجودة الشاملة.

وتناول البرنامج جوانب التفكير الإبداعي في مفاهيم الجودة الشاملة، وخطوات التفكير الإبداعي وفقًا لــRetiz، وكذلك الحواجز التنظيمية للابتكار والإبداع. إلى جانب التطرق إلى عدة موضوعات ذات العلاقة منها جودة القيادة لمجموعات العمل وتطوير أداء فريق العمل؛ من خلال التدريب والتوجيه والتخطيط والتنظيم. وتعرف المشاركون على جودة إدارة الاجتماعات والحوار واستخدام الوقت ومهارات التفاوض؛ من حيث أهمية الاجتماعات وأنواعها ومراحل إدارتها، وكذلك أشكال اتخاذ القرارات في الاجتماعات وقواعد الإتيكيت الخاصة بالاجتماعات.