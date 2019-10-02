الأربعاء, 02 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

الابتكار في التنوع الأحيائي

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 08:27 ص بتوقيت مسقط

الابتكار في التنوع الأحيائي

كثفت مؤسسات الدولة خلال السنوات الأخيرة جهودها لتعزيز مفهوم الابتكار في المجتمع، وخاصة في أوساط الشباب من الطلاب والباحثين، الذين يملكون زمام التقدم في هذا الجانب، فشهدت السنوات الأخيرة تطورا كبيرا في المشروعات الابتكارية.

وقد شهدنا بالأمس حفل تكريم المشاريع الابتكارية الفائزة في ماراثون الأفكار للتنوع الأحيائي "منافع 2019"، والذي أطلقه مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية التابع لمجلس البحث العلمي، وهو الماراثون الذي شهد منافسة حامية الوطيس بين عدد من المشاريع الابتكارية التي تسعى إلى الاستفادة من التطور المعرفي في مجال التنوع الأحيائي، لإيجاد منتجات تعزز هذا التنوع وتدعم الحفاظ على البيئة العمانية الزاخرة بالمقومات الفريدة.

إنَّ المشاريع الفائزة في هذا الماراثون مثلت تطورا يجب الاستفادة منه، فقد فاز مشروع "نييم لاين" و"مشروع الميسم"، ومشروع "بالامدف"، و"مشروع منّة" وكلها مشاريع تعتمد على مكونات الطبيعة لخدمة الإنسان بما يحافظ على البيئة ويعزز التنوع الأحيائي، ولذلك نأمل أن تتحول هذه الأفكار الرائدة إلى مشاريع تجارية على أرض الواقع، وأن تتبنى الشركات الكبرى هذه الأفكار لتحويلها إلى واقع معيش.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 مايو 2015

محاضرة عن التنوع الأحيائي بـ"مركز تدريب عبري"

المزيد

02 مايو 2016

النادي الثقافي يستضيف محاضرة عن التنوع الأحيائي بالسلطنة

المزيد

12 فبراير 2018

مركز الموارد الوراثية يعلن عن المتأهلين لماراثون التنوع الأحيائي

المزيد

15 سبتمبر 2015

"البيئة" تستضيف حلقة عمل إقليمية لرصد بيانات التنوع الأحيائي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

لأول مرة بالسلطنة.. أطباء المستشفى السلطاني ينجحون في زراعة مثبط لرجفان القلب تحت الجلد

المحليات - أخبار

مسقط تستضيف اجتماع رؤساء "التقاعد والتأمينات" لمناقشة أوضاع نحو 38 ألف مواطن خليجي

الاقتصاد - محلي

إحالة 2022 موظفا عمانيا للتقاعد خلال عامين.. و594 خبيرا ومستشارا يعملون بـ"الخدمة المدنية"

الاقتصاد - محلي

"سندان" توقع اتفاقية لتنفيذ أعمال توسعية استجابة للطلب المتزايد من قبل المستثمرين

الاقتصاد - محلي

الاحتفال بوضع حجر أساس مشروع إنشاء مركز التوحد للأطفال في صلالة

الاقتصاد - محلي

حقيقة انتشار "إنفلونزا الخنازير" بمستشفى السلطان قابوس في صلالة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

محمد بن سلمان يقر: أتحملُ المسؤولية الكاملة عن مقتل جمال خاشقجي

دولي - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

بالفيديو .. أسر عدد كبير من العسكريين السعوديين في نجران

دولي - أخبار

إعلان أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2019 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

10.95 مليار ريال إيرادات فعلية للسلطنة في 2018.. والإنفاق 13.6 مليار

الاقتصاد - محلي

ذعر في مطار دبي إثر الاشتباه في طائرة مسيرة

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة