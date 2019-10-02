الابتكار في التنوع الأحيائي

كثفت مؤسسات الدولة خلال السنوات الأخيرة جهودها لتعزيز مفهوم الابتكار في المجتمع، وخاصة في أوساط الشباب من الطلاب والباحثين، الذين يملكون زمام التقدم في هذا الجانب، فشهدت السنوات الأخيرة تطورا كبيرا في المشروعات الابتكارية.

وقد شهدنا بالأمس حفل تكريم المشاريع الابتكارية الفائزة في ماراثون الأفكار للتنوع الأحيائي "منافع 2019"، والذي أطلقه مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية التابع لمجلس البحث العلمي، وهو الماراثون الذي شهد منافسة حامية الوطيس بين عدد من المشاريع الابتكارية التي تسعى إلى الاستفادة من التطور المعرفي في مجال التنوع الأحيائي، لإيجاد منتجات تعزز هذا التنوع وتدعم الحفاظ على البيئة العمانية الزاخرة بالمقومات الفريدة.

إنَّ المشاريع الفائزة في هذا الماراثون مثلت تطورا يجب الاستفادة منه، فقد فاز مشروع "نييم لاين" و"مشروع الميسم"، ومشروع "بالامدف"، و"مشروع منّة" وكلها مشاريع تعتمد على مكونات الطبيعة لخدمة الإنسان بما يحافظ على البيئة ويعزز التنوع الأحيائي، ولذلك نأمل أن تتحول هذه الأفكار الرائدة إلى مشاريع تجارية على أرض الواقع، وأن تتبنى الشركات الكبرى هذه الأفكار لتحويلها إلى واقع معيش.