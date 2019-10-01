نجل جمال خاشقجي يعلق على حوار محمد بن سلمان مع القناة الأمريكية

الرياض - الوكالات

أكد صلاح جمال خاشقجي، أن هناك من استغل قضية والده للنيل من وطنه وقيادته.

وأضاف في تغريدة نشرها عبر صفحته في تويتر أمس الاثنين، أن هؤلاء هم خصوم الوطن وأعداؤه.

كما تابع في كلامه أن والده جمال لم يقبل في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل منه، منوّها إلى أنه بدوره لن يقبل أن تستغل ذكرى والده وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله.

كذلك أشار إلى أن لديه ثقة مطلقة بقضاء المملكة العربية السعودية للوصول إلى العدالة الكاملة بمرتكبي الجريمة النكراء.

وختم حديثه أنه سيكون كما كان والده جمال مخلصا لله ثم الوطن وقيادته.

يذكر أن ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، كان أكد في مقابلة له الأحد مع قناة سي بي أس الأمريكية، أن جريمة مقتل جمال خاشقجي مؤلمة جداً، وسيحاسب كل مسؤول عنها، مؤكدا أن العدالة ستأخذ مجراها في هذا الموضوع.