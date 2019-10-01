الثلاثاء, 01 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
36 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

5 سنوات سجن لشقيق الرئيس الإيراني

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 01:20 م بتوقيت مسقط

5 سنوات سجن لشقيق الرئيس الإيراني

 

طهران - رويترز

أصدر القضاء الإيراني حكما، اليوم الثلاثاء، بالسجن 5 سنوات بحق حسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، بعد إدانته بقبول رشاوى.

وأوقف حسين فريدون وهو شقيق ومستشار روحاني الخاص، في يوليو عام 2017، بعد أن ذكر اسمه في قضايا فساد عدة، وأشار القضاء آنذاك إلى أنه متهم بارتكاب "جرائم مالية".

ولا يتشارك الشقيقان اسم العائلة ذاته، منذ أن غير الرئيس روحاني اسم عائلته عندما كان شابا.

وأطلق سراح فريدون غداة توقيفه، بكفالة مالية بلغت قيمتها ملايين الدولارات، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأكد مسؤول كبير في القضاء، في وقت سابق، أن فريدون "مارس ضغوطا" لتعيين علي صدقي على رأس مصرف "رفاه"، وتبين أنه متهم بارتكات مخالفات مالية عدة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 يناير 2016

الرئيس الإيراني يرد على "رفع العقوبات"

المزيد

17 مارس 2019

السجن 10 سنوات لأمريكي متهم بإهانة الزعيم الإيراني خامنئي

المزيد

15 فبراير 2017

الرئيس الإيراني يغادر السلطنة

المزيد

23 يوليو 2018

ترامب يتوعد الرئيس الإيراني

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الزعيم" يودع "الأندية العربية" بعد التعادل أمام مولودية الجزائر

رياضة - محلي

"الفردان" تطلق "سانت ريجيس" لأول مرة في السلطنة بالتعاون مع "ماريوت العالمية"

الاقتصاد - محلي

رئيس وأعضاء "الغرفة" يتعرفون على مراحل الإنجاز في مدينة سندان الصناعية

الاقتصاد - محلي

ورش تدريبية وقصص نجاح رائدة في الجولة التعريفية بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب بإبراء

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

"انتخابات الشورى 2019".. تقنيات حديثة بأعلى مواصفات الأمان لتحقيق النزاهة والشفافية

عمان - الدولة والشورى

إعلان أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2019 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

محمد بن سلمان يقر: أتحملُ المسؤولية الكاملة عن مقتل جمال خاشقجي

دولي - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

بالفيديو .. أسر عدد كبير من العسكريين السعوديين في نجران

دولي - أخبار

10.95 مليار ريال إيرادات فعلية للسلطنة في 2018.. والإنفاق 13.6 مليار

الاقتصاد - محلي

ذعر في مطار دبي إثر الاشتباه في طائرة مسيرة

دولي - أخبار

بيان: منخفض مداري في بحر العرب ويبعد عن السلطنة بـ 900 كلم

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة