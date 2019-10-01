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ائنات غريبة بدلاً من الشعر

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 09:54 ص بتوقيت مسقط

ائنات غريبة بدلاً من الشعر

 

تامر الهلالي | مصر

 

 

الأفكار المختبئة من الشعر

تتحول إلى بكاء عاتٍ

أو ضحك ساخر من كل شيء

بالأمس حاولت كتابة نص عن تاريخي في الفشل

في اصطياد أسماك الطمأنينة

أول أمس حاولت كذلك كتابة نص عن لحظات بهجة أفلتت مني وفشلت

قبل أسبوع كنت منفعلاً جداً بطفل يبيع المناديل في المترو

و رجال أنيقون يبيعون الثورات من خلف شاشات زجاجية مصفحة

 

كنت مصراً على الكتابة

أجبرت نفسي على الجلوس في مكتبي منعزلاً

غفوت

انزلق القلم

حين استيقظت على صوت المنبّه لأذهب للعمل

وجدت كائنات غريبة على الورق

تضحك بصوت عالٍ ثم تبكي بنشيج عنيف

ثم يقفزون من النافذة.

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