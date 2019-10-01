جلالة السلطان يهنئ رؤساء الصين وقبرص ونيجيريا

مسقط - العمانية

بَعَث حَضْرة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظَّم -حَفِظَه الله ورَعَاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية؛ بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية.. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن خالص تهاني وتمنيات جلالته لفخامته بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الصيني الصديق باطراد التقدم والرقي، وللعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين مزيدًا من التطور والنماء.

وبَعَث حَضْرة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظَّم -حَفِظَه الله ورَعَاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.. تضمَّنت تهاني وتمنيات جلالته لفخامته بالصحة والعافية، ولشعب بلاده الصديق بالتقدم والنماء.

وبَعَث حَضْرة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظَّم -حَفِظَه الله ورَعَاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية؛ بمناسبة العيد الوطني لبلاده.. تضمَّنت تهاني وتمنيات جلالته الطيبة لفخامته بموفور الصحة والهناء، ولشعب نيجيريا الصديق بالتقدم والازدهار.