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العراق يتهم إسرائيل بهجمات على "الحشد الشعبي"

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 08:37 ص بتوقيت مسقط

العراق يتهم إسرائيل بهجمات على "الحشد الشعبي"

 

بغداد - رويترز

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس إن إسرائيل تقف وراء هجمات على مواقع للحشد الشعبي بالعراق، وذلك في أول اتهامات مباشرة من بغداد لإسرائيل. ونقلت القناة عن عبد المهدي قوله "التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك".

واتهم الحشد الشعبي المدعوم من إيران إسرائيل مرارا بالمسؤولية عن هجمات بطائرات مسيرة على قواعد ومخازن سلاح خاصة به بما في ذلك هجومان أسفرا عن مقتل بعض مقاتليه. ويقول إن الولايات المتحدة قدمت دعما جويا.

وامتنعت إسرائيل عن التعليق رسميا حتى الآن لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمح الشهر الماضي إلى احتمال ضلوع إسرائيل. ونفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مشاركة القوات الأمريكية في الهجمات.

وقال عبد المهدي الذي زار السعودية الأسبوع الماضي لقناة الجزيرة إنه يعتقد أن المملكة تسعى للسلام في إشارة إلى التوتر المتصاعد بين الرياض وطهران في أعقاب هجوم على منشأتي نفط سعوديتين تتهم السعودية والولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عنه.

وذكر عبد المهدي أن حل أزمة اليمن يمكن أن يكون مفتاح حل المشاكل في الخليج. وتحارب السعودية التي تدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، جماعة أنصار الله اليمنية المتحالفة مع إيران. وقال عبد المهدي إن السعودية وإيران مستعدتان للتفاوض.

 

 

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