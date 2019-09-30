"عمان العربي" يعزز المهارات الإدارية لرواد الأعمال.. وينظم "ملتقى حياكم" في صحار

مسقط - الرؤية

نظم بنك عمان العربي ورشة العمل الثالثة في الإدارة المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية صحار، كما استضاف البنك في اليوم التالي "ملتقى حياكم" الأخير في سيتي سنتر صحار؛ حيث استضاف عددٍ من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين قاموا بعرض منتجاتهم وخدماتهم للحضور، وتخلل الملتقى العديد من الفعاليات والأنشطة الممتعة لكل أفراد العائلة. وقال الصلط الخروصي رئيس مجموعة الشركات والمؤسسات المصرفية بالبنك: "يعد بناء علاقات تجارية وتأسيس أوجه تعاون دائمة أحد الركائز الأساسية ضمن استراتيجية البنك التشغيلية، وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تلعب دورًا مُهمًا في جهود البلاد للتنويع الاقتصادي".

وشارك في ورشة العمل 25 من رواد الأعمال والموظفين من عدة مؤسسات صغيرة ومتوسطة من جميع أنحاء محافظتي الباطنة. وركزت هذه الورشة على كيفية إدارة الشؤون المالية للأعمال التجارية وعرضت على الشركات الصغيرة والمتوسطة مختلف المنتجات والخدمات المالية المتاحة لهم، سواء من جانب البنك أو من المؤسسات الحكومية والمالية الأخرى.

واستضاف البنك في اليوم الذي تلا الورشة، ملتقى حياكم الرابع والأخير لهذه السنة في سيتي سنتر بصحار، وكان البنك قد بدأها منذ شهرين فقط وتوزعت على عددٍ من الولايات الرئيسية بالسلطنة.