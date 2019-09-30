الإثنين, 30 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
33 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

هيئة مجلس البحث العلمي تطلع على مستجدات المشروع

عرض مسودة وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير للاعتماد في ديسمبر المقبل

الإثنين 30 سبتمبر 2019 08:00 م بتوقيت مسقط

عرض مسودة وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير للاعتماد في ديسمبر المقبل

 

 

◄ مناقشة مشروع إعادة الهيكلة التنظيمية للأمانة العامة للمجلس لتطوير الكفاءات

◄ عرض حول سير العمل في البرنامج البحثي الاستراتيجي لبحوث المرصد الاجتماعي

 

 

مسقط - الرؤية

عقدت هيئة مجلس البحث العلمي أمس اجتماعها الثاني لعام 2019 برئاسة صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان رئيس مجلس البحث العلمي، وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة وممثلي عدد من المؤسسات الأكاديمية والخاصة أعضاء الهيئة وذلك بمقر المجلس بمجمع الابتكار مسقط.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الهيئة، والاطلاع على عدد من التقارير المرتبطة ببرامج ومشاريع المجلس المختلفة.

واطلعت هيئة المجلس على مستجدات مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير (2020 -2040) والمراحل التي مر بها المشروع عبر الفرق التخصصية المختلفة وحلقات العمل التي ناقشت مخرجات العمل والجهود المبذولة لمواءمة أولويات الاستراتيجية مع الرؤية المستقبلية "عمان 2040" والتكامل مع الاستراتيجيات القطاعية المختلقة للمؤسسات المعنية، إضافة إلى عرض الخطوات اللاحقة حتى تقديم مسودة وثيقة الاستراتيجية للاعتماد في ديسمبر المقبل.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول برنامج دعم البحوث المؤسسي المبني على الكفاءة ومدى فاعليته بعد تطبيقه في حلته الجديدة، والذي سبق وأن اعتمدته هيئة مجلس البحث العلمي عبر إعادة هيكلة برنامج المنح البحثية المفتوحة في اجتماعها الثاني لعام 2018م، حيث موّل البرنامج 21 مؤسسة أكاديمية وبحثية العام الماضي، ويعمل حالياً على دراسة مقترحات الدعم لهذا العام.

من جانب آخر، تم تقديم عرض حول سير العمل في البرنامج البحثي الاستراتيجي لبحوث المرصد الاجتماعي من خلال استعراض مخرجات العمل على المشروع البحثي المتعلق بقيم الشباب. كما اطلع أعضاء هيئة المجلس على مستجدات مشروع إعادة الهيكلة التنظيمية للأمانة العامة لمجلس البحث العلمي والذي يهدف إلى تطوير كفاءة أداء برامج ومشروعات المجلس المختلفة لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، كما تم متابعة تنفيذ عدد من القرارات الصادرة في الاجتماعات السابقة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

27 أغسطس 2019

استعراض سبل التمكين الاجتماعي والاقتصادي في الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير

المزيد

24 سبتمبر 2019

500 مشارك في حلقة عمل "إعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير"

المزيد

23 سبتمبر 2019

"البحث العلمي" يعقد حلقة عمل إعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير

المزيد

25 أبريل 2019

بدء حلقة إعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوي ..الأحد

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الفردان" تطلق "سانت ريجيس" لأول مرة في السلطنة بالتعاون مع "ماريوت العالمية"

الاقتصاد - محلي

رئيس وأعضاء "الغرفة" يتعرفون على مراحل الإنجاز في مدينة سندان الصناعية

الاقتصاد - محلي

ورش تدريبية وقصص نجاح رائدة في الجولة التعريفية بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب بإبراء

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

"انتخابات الشورى 2019".. تقنيات حديثة بأعلى مواصفات الأمان لتحقيق النزاهة والشفافية

عمان - الدولة والشورى

ختام "لقاء الاستثمار العماني الهندي" بالاطلاع على تجربتي "الرسيل الصناعية" و"واحة المعرفة مسقط"

الاقتصاد - محلي

إعلان أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2019 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

محمد بن سلمان يقر: أتحملُ المسؤولية الكاملة عن مقتل جمال خاشقجي

دولي - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

بالفيديو .. أسر عدد كبير من العسكريين السعوديين في نجران

دولي - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

10.95 مليار ريال إيرادات فعلية للسلطنة في 2018.. والإنفاق 13.6 مليار

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة