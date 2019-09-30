عرض مسودة وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير للاعتماد في ديسمبر المقبل

◄ مناقشة مشروع إعادة الهيكلة التنظيمية للأمانة العامة للمجلس لتطوير الكفاءات

◄ عرض حول سير العمل في البرنامج البحثي الاستراتيجي لبحوث المرصد الاجتماعي

مسقط - الرؤية

عقدت هيئة مجلس البحث العلمي أمس اجتماعها الثاني لعام 2019 برئاسة صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان رئيس مجلس البحث العلمي، وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة وممثلي عدد من المؤسسات الأكاديمية والخاصة أعضاء الهيئة وذلك بمقر المجلس بمجمع الابتكار مسقط.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الهيئة، والاطلاع على عدد من التقارير المرتبطة ببرامج ومشاريع المجلس المختلفة.

واطلعت هيئة المجلس على مستجدات مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير (2020 -2040) والمراحل التي مر بها المشروع عبر الفرق التخصصية المختلفة وحلقات العمل التي ناقشت مخرجات العمل والجهود المبذولة لمواءمة أولويات الاستراتيجية مع الرؤية المستقبلية "عمان 2040" والتكامل مع الاستراتيجيات القطاعية المختلقة للمؤسسات المعنية، إضافة إلى عرض الخطوات اللاحقة حتى تقديم مسودة وثيقة الاستراتيجية للاعتماد في ديسمبر المقبل.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول برنامج دعم البحوث المؤسسي المبني على الكفاءة ومدى فاعليته بعد تطبيقه في حلته الجديدة، والذي سبق وأن اعتمدته هيئة مجلس البحث العلمي عبر إعادة هيكلة برنامج المنح البحثية المفتوحة في اجتماعها الثاني لعام 2018م، حيث موّل البرنامج 21 مؤسسة أكاديمية وبحثية العام الماضي، ويعمل حالياً على دراسة مقترحات الدعم لهذا العام.

من جانب آخر، تم تقديم عرض حول سير العمل في البرنامج البحثي الاستراتيجي لبحوث المرصد الاجتماعي من خلال استعراض مخرجات العمل على المشروع البحثي المتعلق بقيم الشباب. كما اطلع أعضاء هيئة المجلس على مستجدات مشروع إعادة الهيكلة التنظيمية للأمانة العامة لمجلس البحث العلمي والذي يهدف إلى تطوير كفاءة أداء برامج ومشروعات المجلس المختلفة لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، كما تم متابعة تنفيذ عدد من القرارات الصادرة في الاجتماعات السابقة.