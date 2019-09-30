اليمن: الإفراج عن 350 أسيرا بينهم 3 سعوديين

عواصم – رويترز

قالت جماعة "أنصار الله"، إنها ستفرج اليوم الاثنين عن 350 أسيرا بينهم ثلاثة سعوديين تحت إشراف الأمم المتحدة في إطار مبادرة سلام.

وكان تبادل الأسرى بين الحوثيين وحكومة اليمن المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية أحد أركان اتفاق تم التوصل إليه في ديسمبر في السويد.

وتعثر اتفاق تبادل الأسري الذي توسطت فيه الأمم المتحدة والذي يشمل حوالي 7000 سجين لدى كل طرف، وذلك بعدما لم يتمكنا من الاتفاق خلال محادثات بشأن تنفيذه.

وقال عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى في تصريحات نشرتها قناة المسيرة التلفزيونية التي يديرها الحوثيون "مبادرتنا تثبت مصداقيتنا لتنفيذ اتفاق السويد وندعو الطرف الآخر لاتخاذ خطوة مماثلة".

وأضاف "الأسرى الذين سيتم إطلاقهم ضمن المبادرة هم من المشمولين في كشوف الأسرى في اتفاقية السويد".

كان الحوثيون الذين يسيطرون على معظم المناطق الحضرية الرئيسية قد قالوا في 20 سبتمبر أيلول إنهم سيوقفون الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية إذا أوقف التحالف بقيادة المملكة عملياته. ولم يرد التحالف حتى الآن على الاقتراح.