الإثنين, 30 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
36 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

اليمن: الإفراج عن 350 أسيرا بينهم 3 سعوديين

الإثنين 30 سبتمبر 2019 01:58 م بتوقيت مسقط

اليمن: الإفراج عن 350 أسيرا بينهم 3 سعوديين

 

عواصم – رويترز

قالت جماعة "أنصار الله"، إنها ستفرج اليوم الاثنين عن 350 أسيرا بينهم ثلاثة سعوديين تحت إشراف الأمم المتحدة في إطار مبادرة سلام.

وكان تبادل الأسرى بين الحوثيين وحكومة اليمن المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية أحد أركان اتفاق تم التوصل إليه في ديسمبر في السويد.

وتعثر اتفاق تبادل الأسري الذي توسطت فيه الأمم المتحدة والذي يشمل حوالي 7000 سجين لدى كل طرف، وذلك بعدما لم يتمكنا من الاتفاق خلال محادثات بشأن تنفيذه.

وقال عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى في تصريحات نشرتها قناة المسيرة التلفزيونية التي يديرها الحوثيون "مبادرتنا تثبت مصداقيتنا لتنفيذ اتفاق السويد وندعو الطرف الآخر لاتخاذ خطوة مماثلة".

وأضاف "الأسرى الذين سيتم إطلاقهم ضمن المبادرة هم من المشمولين في كشوف الأسرى في اتفاقية السويد".

كان الحوثيون الذين يسيطرون على معظم المناطق الحضرية الرئيسية قد قالوا في 20 سبتمبر أيلول إنهم سيوقفون الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية إذا أوقف التحالف بقيادة المملكة عملياته. ولم يرد التحالف حتى الآن على الاقتراح.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

20 سبتمبر 2015

السلطنة تتوسط لإطلاق سراح 6 رهائن في اليمن بينهم سعوديين

المزيد

29 مارس 2016

"التحالف" يتسلم 9 أسرى سعوديين مقابل الإفراج عن 109 يمنيين

المزيد

21 أبريل 2019

مقتل جنديين سعوديين في غارة على اليمن

المزيد

11 مارس 2019

السلطنة تساعد في الإفراج عن أجنبيين في اليمن

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

التدريب على إنترنت الأشياء في جولة "جائزة الرؤية لمبادرات الشباب" بإبراء

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

وزير الديوان: "مسار الشباب" ترجمة للرؤية السامية الحكيمة للاهتمام بأبناء الوطن

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السيد فهد يستعرض أوجه التعاون القائم بين السلطنة وقطر

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

توصيات ملتقى صلالة للمسؤولية الاجتماعية 2019

المحليات - أخبار

ملتقى صلالة للمسؤولية الاجتماعية يوصي بإنشاء مركز متخصص لتنظيم مشروعات الاستثمار الاجتماعي وفق الأولويات التنموية

المحليات - أخبار

"لقاء الاستثمار العماني الهندي" يفتح المجال لمزيد من التعاون والتبادل التجاري بين البلدين

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

محمد بن سلمان يقر: أتحملُ المسؤولية الكاملة عن مقتل جمال خاشقجي

دولي - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

بالفيديو .. أسر عدد كبير من العسكريين السعوديين في نجران

دولي - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

10.95 مليار ريال إيرادات فعلية للسلطنة في 2018.. والإنفاق 13.6 مليار

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة