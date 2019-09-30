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محمد بن سلمان: مسؤوليتي عن مقتل خاشقجي "أدبية"

الإثنين 30 سبتمبر 2019 01:16 م بتوقيت مسقط

محمد بن سلمان: مسؤوليتي عن مقتل خاشقجي "أدبية"

 

عواصم - الوكالات

نفى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن يكون قد أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنه أقرّ بمسؤوليته الأدبية عن الجريمة لأن مقترفيها من موظفي الحكومة السعودية.

وقال ولي العهد السعودي لشبكة "سي بي اس" الأمريكية إن قتل خاشقجي جريمة بشعة، مؤكدا أنه بلا شك لم يأمر بذلك، وأضاف: "لكني أتحمل مسؤوليتها بالكامل كقائد في المملكة العربية السعودية، خصوصا أنها جرت من مسؤولين سعوديين يعملون في الحكومة السعودية".

وتحدث عن موقف بلاده من جريمة قتل خاشقجي في وقت سادت فيه التكهنات بأن المملكة غير جادة في محاسبة المتورطين، قبل أن يقطع الجدل بتأكيد أن قضاء بلاده منخرط في محاسبة "من قاموا بالجريمة البشعة" بعد أن طالبت النيابة العامة في البلاد بإقرار أقصى عقوبة وهي "الإعدام" في حق عدد منهم.

وقال بن سلمان في حوار عبر برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي اس" الأمريكية الليلة الماضية: "عندما تحدث جريمة بحق مواطن سعودي من مسؤولين في الحكومة السعودية، فأنا كقائد أتحمل هذه المسؤولية ونحن حريصون على أن لا يتكرر هذا الأمر في المستقبل... العدالة ستأخذ مجراها في جريمة قتل جمال خاشقجي".

وكانت عائلة خاشقجي، ردت في وقت سابق على مزاعم إيجاد تسوية مع السلطات، وكانت عائلة خاشقجي، ردت في وقت سابق على أنباء إيجاد تسوية مع السلطات، بتأكيدها أنها مطلعة على الإجراءات القضائية ضد المتهمين، وتثق بأن العدالة ستأخذ مجراها، وبأن تتم محاسبة المذنبين.

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