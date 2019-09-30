د. ريم سليمان الخش| باريس

يُجامِعُها على عَجلٍ قصيدا

مخصّبة بماء المحدثينا

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فلا هي من لذاذته اشمخرت

ولا نضَحت عيون الأولينا

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ملامسة تلكُّؤه انفعالا

فلا انفجرت ولا اشتعلت جنونا!!

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تقول له العروس إذا اِشمأَزَّت

ولم تأنس براحته الفنونا

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: هزلتَ وماهزلت سوى للحنٍ

أضرّ بنا وأورثنا الشجونا !!

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لسانٌ ما روى للحرف دنّا

ولا ثمُلت تعابيرٌ فتونا

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ولا اقتحمت مقام الشعر ولهى

لتُقْرِأَه انتشاءَ العاشقينا

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ألم تُقسم على حبكٍ متينٍ؟!!

لتشبعني مجازا ماحيينا ؟!!

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حنثتَ به وكان البرُّ أولى

وكنتَ وقد علِقتُ به قرينا

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على صدري البلاغة في اضطرامٍ

وجنّك بالهزيمة مبعدونا

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فلا انتعل المجاز لهيب رقصٍ

ولاجاؤوا إليّ مصفّدينا

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لسانك ما اصطُفيتَ به فحلّق

إلى مافوق مرمى الناظرينا

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وأيّ فضيلة أسمى لقومٍ

تسجّدَ نطقهم وحيا مبينا

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بلغت به ذُرى الإعجاز خَلْقا !!

به ناداك ربّ العالمينا