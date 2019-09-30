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به ناداك ربّ العالمينا

الإثنين 30 سبتمبر 2019 09:21 ص بتوقيت مسقط

به ناداك ربّ العالمينا

 

د. ريم سليمان الخش| باريس

 

يُجامِعُها على عَجلٍ قصيدا

مخصّبة بماء المحدثينا

//

فلا هي من لذاذته اشمخرت

ولا نضَحت عيون الأولينا

//

ملامسة تلكُّؤه انفعالا

فلا انفجرت ولا اشتعلت جنونا!!

//

تقول له العروس إذا اِشمأَزَّت

ولم تأنس براحته الفنونا

//

: هزلتَ وماهزلت سوى للحنٍ

أضرّ بنا وأورثنا الشجونا !!

//

لسانٌ ما روى للحرف دنّا

ولا ثمُلت تعابيرٌ فتونا

//

ولا اقتحمت مقام الشعر ولهى

لتُقْرِأَه انتشاءَ العاشقينا

//

ألم تُقسم على حبكٍ متينٍ؟!!

لتشبعني مجازا ماحيينا ؟!!

//

حنثتَ به وكان البرُّ أولى

وكنتَ وقد علِقتُ به قرينا

//

على صدري البلاغة في اضطرامٍ

وجنّك بالهزيمة مبعدونا

//

فلا انتعل المجاز لهيب رقصٍ

ولاجاؤوا إليّ مصفّدينا

//

لسانك ما اصطُفيتَ به فحلّق

إلى مافوق مرمى الناظرينا

//

وأيّ فضيلة أسمى لقومٍ

تسجّدَ نطقهم وحيا مبينا

//

بلغت به ذُرى الإعجاز خَلْقا !!

به ناداك ربّ العالمينا

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