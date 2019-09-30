مقتل الحارس الشخصي للعاهل السعودي "إثر خلاف شخصي"

الرياض - رويترز

قالتْ قناة الإخبارية الرسمية السعودية، أمس، إنَّ الحارسَ الشخصيَّ للعاهل السعودي الملك سلمان، قُتل بإطلاق نار، إثر خلاف شخصي.. وأضافت أنَّ اللواء عبدالعزيز الفغم قُتل في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الفغم كان أيضا الحارس الشخصي للعاهل السعودي الراحل الملك عبدالله. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة أنه عندما كان اللواء الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة أمس الأول السبت: "دخل عليهما صديق لهما يدعي ممدوح بن مشعل آل علي. وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء عبدالعزيز الفغم وممدوح آل علي فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم، مما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية".

وأوضح المتحدث أن الجاني تحصن في موقع وبادر قوات الأمن بإطلاق النار رافضا الاستسلام، مما اقتضى التعامل معه وأسفر ذلك عن مقتله. وذكر أن الفغم توفي بعد نقله للمستشفى جراء إصابته برصاص الجاني. كما أصيب خمسة من رجال الأمن بسبب إطلاق النار العشوائي من قبل الجاني. وكتب تركي آل الشيخ أحد كبار مستشاري الديوان الملكي على تويتر قائلا: "الله يرحمك يا بطل".