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تخزين مكالمات ترامب مع زعماء روسيا والسعودية في نظام سري

الإثنين 30 سبتمبر 2019 12:33 ص بتوقيت مسقط

تخزين مكالمات ترامب مع زعماء روسيا والسعودية في نظام سري

ترجمة- رنا عبدالحكيم

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن البيت الأبيض يعمل على تقييد حرية الوصول إلى نصوص المكالمات الهاتفية التي أجراها الرئيس دونالد ترامب مع زعماء روسيا والسعودية؛ فيما تقدمت هذه الوسائل بقائمة موسعة للمحققين في الكونجرس الذين يتابعون التحقيق في عزل الرئيس.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز وشبكة "سي إن إن" الإخبارية أن مسؤولي البيت الأبيض فرضوا قيودًا صارمة على الوصول إلى المكالمات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعضاء العائلة المالكة السعودية، بما في ذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتأتي هذه المزاعم بعد يوم من نشر تقرير "كاشفي المخالفات" يقول فيه ضابط في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إن مسؤولي البيت الأبيض "حظروا" نسخة من مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لأن الرئيس الأمريكي حاول الضغط على نظيره الأوكراني للتحقيق مع الديمقراطي جو بايدن النائب السابق للرئيس باراك أوباما.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق. ويأتي هذا الكشف بعد ثلاثة أيام من قيام الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب بفتح تحقيق وبدء إجراءات عزل ترامب، مما مهد الطريق لمعركة قادمة، بينما يستعد الديمقراطيون والجمهوريون للسباق الرئاسي لعام 2020.

وقالت بيلوسي إن لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب ستواصل متابعة خطوط جديدة في تحقيقاتها. وتحمست بيلوسي لبدء إجراءات عزل ترامب، لكنها قالت إن الشكوى أظهرت أدلة على "التستر".

وتحركت اللجان التي يسيطر عليها الديمقراطيون في مجلس النواب، بما في ذلك لجنة الاستخبارات، بسرعة للبدء في تحقيق يمكن أن يؤدي إلى رفع دعاوى ضد ترامب.

وأصدر رؤساء اللجان الثلاث في مجلس النواب تعليمات إلى مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، بتسليم الوثائق التي يمكن أن تساعد في إلقاء الضوء على ما إذا كان ترامب قد ضغط على نظيره الأوكراني بشكل غير صحيح للمساعدة في حملته لإعادة انتخابه عام 2020. وطُلب من بومبيو تسليم المواد بحلول 4 أكتوبر.

وأكد مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أنه تم تخزين نسخة من المكالمة في نظام سري خاص. وقال المسؤول: "أمر محامو مجلس الأمن القومي بالتعامل مع الوثيقة السرية بشكل مناسب".

وبينما قالت "سي إن إن" إنه من غير الواضح ما إذا كانت سجلات المكالمات مع بوتين وولي عهد السعودية تم تخزينها في النظام السري، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المكالمات وضعت في النظام مثل تفاصيل مكالمة زيلينسكي.

وأضافت القناة الإخبارية التلفزيونية أن قرار تقييد قدرة المسؤولين على الوصول إلى النصوص جاء بعد تسريبات محرجة من تفاصيل المكالمات التي أجراها ترامب مع رئيس المكسيك ورئيس الوزراء الأسترالي.

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