"هواة العود" تستعد لإحياء "سحر الشرق"

مسقط - الرؤية

تستعد الجمعية العمانية لهواة العود لإحياء حفلها الفني الساهر "سحر الشرق" على مسرح مدرسة السلطان بالحيل الجنوبية، وذلك خلال الفترة المُقبلة. ويعد الحفل إحدى الفعاليات الرئيسية للجمعية ويأتي لإرساء خيمة الفنان العماني الهاوي، كعازف أو موسيقيٍّ أو مطرب، بحيث يكون قادرا على أداء أصعب الألوان الموسيقية الشرقية بجودة عالية في الأداء والمستوى الموسيقي. وتتمحور فكرة الحفل حول تقديم عروض يقدمها فنان أو فنانان كحد أقصى، يقوم فيها بقيادة جوقة موسيقية مصاحبة له بعدد لا يتجاوز العشرة موسيقيين ولا يقل عن خمسة منهم، يشاركون بالعزف على آلات التخت الشرقي بالإضافة إلى بعض الآلات الموسيقية الأخرى.

وستقدم هذا الحفل مواهب عمانية جديدة في العزف على آلة العود والغناء من خريجي الدورات التأسيسية التي تقيمها الجمعية بداية كل عام، وبمؤلفات جديدة من تأليف بعضهم تثبت قدرة الفنان العماني على الإبداع في هذا المجال عندما تتاح له الفرص.

وحفل "سحر الشرق" من الفرص التي ينتظرها الهواة المحترفون كل عام لإظهار مواهبهم أمام الجمهور، وتعزيز ثقتهم بنفسهم من خلال العزف على مسرح كبير، وإتاحة الفرصة لهم للاحتكاك بجمهور غفير.