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بالفيديو.. الكشف عن معلومات جديدة في عملية "أسر الجنود السعوديين"

الأحد 29 سبتمبر 2019 04:59 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. الكشف عن معلومات جديدة في عملية "أسر الجنود السعوديين"

عواصم - الوكالات

زعم المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، العميد يحيى سريع، أن عملية "نصر من الله" التي نفذتها الجماعة في محيط نجران شملت 9 هجمات صاروخية وأسر آلاف الجنود.

وقال سريع، إن "العمليات استهدفت مقرات وقواعد عسكرية منها مطارات تقلع منها الطائرات المعادية، وأن قوات الدفاع الجوي أجبرت مروحيات الأباتشي والطيران الحربي التابع للتحالف على مغادرة منطقة العمليات".

وأضاف سريع، أن "القوات المسلحة تمكنت من تحرير 350 كلم مربع في المرحلة الأولى من العملية بما فيها من مواقع ومعسكرات وسقوط 3 ألوية بعددها وعتادها".

وأشار المتحدث العسكري إلى سقوط أكثر من 200 جندي، استهدفوا بعشرات الغارات أثناء الفرار أو الاستسلام، مؤكدا أن الخسائر تجاوزت الـ500 ما بين قتيل وجريح، وكذلك الاستيلاء على مئات المدرعات والآليات وكميات من الأسلحة والعتاد.

ووجه سريع، الاتهام لطيران التحالف العربي باستهداف الجنود والعسكريين اليمنيين وغيرهم لمنعهم من الفرار أو الاستسلام، حسبما صرح به.

ودعا المتحدث العسكري، إلى "إجراء تبادل شامل للأسرى" بين طرفي الأزمة في اليمن.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية، قد أعلنت إنها شنت هجوماً قرب الحدود مع منطقة نجران جنوب السعودية وأسرت  الآلاف من الضباط والجنود.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان نقلته قناة المسيرة التابعة لها "سقوط ثلاثة ألوية عسكرية وفصيل للقوات السعودية وآلاف الأسرى واغتنام مئات الآليات" خلال الهجوم الذي قال إنه بدأ قبل 72 ساعة في محور نجران بدعم من وحدات الطائرات المسيرة والصواريخ والدفاع الجوي التابعة للحركة.

وأضاف المتحدث أن من بين الأسرى "أعدادا كبيرة من قادة وضباط وجنود الجيش السعودي".

وتقود السعودية تحالفاً تدخل في اليمن في عام 2015 لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي أطاح بها الحوثيون من صنعاء في أواخر عام 2014. وصعد الحوثيون في الآونة الأخيرة هجماتهم باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ عبر الحدود مستهدفين مدنا سعودية، وأعلنوا مسؤوليتهم عن هجوم على منشأتي نفط سعوديتين في 14 سبتمبر. لكن الرياض نفت صحة ذلك قائلة إن الهجوم لم يأت من اليمن.

 

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