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30 قتيلا إثر زلزال قوي بإندونيسيا

الأحد 29 سبتمبر 2019 03:29 م بتوقيت مسقط

30 قتيلا إثر زلزال قوي بإندونيسيا

 

 

جاكرتا – الوكالات

أعلنت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جزر مولوكو شرقي البلاد الخميس الماضي، إلى ثلاثين قتيلا.

وأعلنت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية أن "30 شخصا قتلوا و156 جرحوا"، وأن هناك ثلاثة أطفال بين الضحايا الذين قضى معظمهم جراء انهيار المباني، فيما كانت الحصيلة السابقة تتحدث عن مقتل 19 شخصا فقط.

وذكرت الوكالة أن حاكم المنطقة أعلن حالة الطوارئ حتى التاسع من أكتوبر واضطر 25 ألف شخص على الأقل لمغادرة منازلهم، بينما أقامت السلطات مطابخ ميدانية ونصبت الخيام لاستقبال النازحين، بعد أن ألحق الزلزال أضرارا بمئات المنازل والمباني والمدارس.

ويشهد الأرخبيل الإندونيسي الذي يتألف من 17 ألف جزيرة وجزيرة صغيرة، نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب موقعه على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتقاطع الصفائح التكتونية.

وأدى زلزال بلغت قوته 7,5 درجة أعقبه تسونامي العام الماضي في بالو بجزيرة سولاويسي إلى مقتل أكثر من 2200 شخص وفقدان الآلاف.

وأعلن الصليب الأحمر هذا الأسبوع أن نحو 60 ألف شخص لا يزالون في المخيمات بعد نحو عام على الكارثة.

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