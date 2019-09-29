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مقتل الحارس الشخصي لملك السعودية

الأحد 29 سبتمبر 2019 01:19 م بتوقيت مسقط

مقتل الحارس الشخصي لملك السعودية

 

الرياض - الوكالات

قُتل الحارس الشخصي للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بالرصاص "في تبادل لإطلاق النار بسبب نزاع شخصي"، حسبما قالت السلطات السعودية.

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأن "الحادثة وقعت مساء السبت عندما كان الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة"، المقر الصيفي للحكومة السعودية.

وأضاف في بيان رسمي أن "صديقا يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، دخل عليهما وأثناء الحديث تطور النقاش بين الفغم آل علي ليخرج الأخير من المنزل، ويعود وبحوزته سلاح ناري ويطلق النار على الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين آخرين هما شقيق صاحب المنزل وعامل يحمل الجنسية الفلبينية".

وأفاد البيان أن الشرطة هرعت لموقع الحادث "حيث تحصن الجاني، وبادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، لتطلق عليه قوات الأمن النار فتردية قتيلا".

وأكد المتحدث مقتل الفغم متأثرا بجراحه بعد نقله إلى المستشفى، وإصابة تركي السبيتي وجيفري دالفينو ساربوز ينغ.

كما أصيب خمسة من رجال الأمن بسبب إطلاق النار العشوائي من قبل الجاني، وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حسب المتحدث باسم الشرطة.

وأضاف البيان أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في القضية.

عمل اللواء الفغم حارساً شخصياً للملك الراحل عبد الله ثم استمر في عمله عند تولي الملك الحالي مقاليد الحكم في المملكة.

 

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