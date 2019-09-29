سعيد الصقلاوي| سلطنة عمان
رئيس جمعيّة الكُتّاب والأدباء العُمانية ونائب رئيس اتحاد الكُتّاب العرب
***
صارخٌ بينهمْ
صارخٌ حولهمْ
صارخٌ عندهمْ
صارخٌ
صارخٌ
لا أذنٌ تسمعهُ
لا عينٌ تتبعهُ
لا قلب يودعهُ
هجروهْ.
***
أطرق في المجهولِ
في الزمن المطلولِ
في العلّةِ و المعلولِ
في الفاعل والمفعولِ
في العرض وفي الطولِ
***
يتلبّس وحدتهُ
ويساير غربتهُ
ويسائل نظرتهُ
جهلوهْ
***
فمه مفتوحٌ...
صمتٌ ينخرهُ....
وهواءٌ يمخرهُ ....
وغيابٌ يحفرهُ...
***
التفتوا للصوت الساكتِ
واندهشوا للنظر الباهتِ
والتجئوا للوقت الفائتِ
وانتبهوا...
بيقينٍ
سمعوهْ.
***
قد سردته الدهشةُ
وأضاءته الحكمةُ
في جوهرها
عرفوهْ.