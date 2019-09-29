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صمت صارخ

الأحد 29 سبتمبر 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

صمت صارخ

 

سعيد الصقلاوي| سلطنة عمان

رئيس جمعيّة الكُتّاب والأدباء العُمانية ونائب رئيس اتحاد الكُتّاب العرب

***

صارخٌ بينهمْ

صارخٌ حولهمْ

صارخٌ عندهمْ

صارخٌ

صارخٌ

لا أذنٌ تسمعهُ

لا عينٌ تتبعهُ

لا قلب يودعهُ

هجروهْ.

***

أطرق في المجهولِ

في الزمن المطلولِ

في العلّةِ و المعلولِ

في الفاعل والمفعولِ

في العرض وفي الطولِ

***

 

يتلبّس وحدتهُ

ويساير غربتهُ

ويسائل نظرتهُ

جهلوهْ

***

 

فمه مفتوحٌ...

صمتٌ ينخرهُ....

وهواءٌ يمخرهُ ....

وغيابٌ يحفرهُ...

***

 

التفتوا للصوت الساكتِ

واندهشوا للنظر  الباهتِ

والتجئوا للوقت الفائتِ

وانتبهوا...

بيقينٍ

 سمعوهْ.

***

 

قد سردته الدهشةُ

وأضاءته  الحكمةُ

في  جوهرها

عرفوهْ.

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