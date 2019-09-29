الأحد, 29 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

مدينة في حنجرة النسيان

الأحد 29 سبتمبر 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

مدينة في حنجرة النسيان

 

زكية المرموق| المغرب

 

في البدء

كانت اللوحة

فمن أين جاءت فكرة الإطار؟

كان المدى

فمن أوحى للطريق بفكرة

البوصلة؟

كان الماء

فمن حول الرمل إلى مرآة؟

***

 

يالمدينة من مآذن وضوء

المآذن مفتاح

الضوء وصل

ومرات

ثريد للحشرات

***

 

يا لمدينة من ماء و وعشب

فماذا يريد هذا الحجر الواقف

في حنجرة النسيان؟

النسيان ساقية تنتحب في الذاكرة

فلم يلوح العطش على الأبواب؟

العطش طعنات في الظهر

يقولون:

 

"الطعنة التي لا تقتل تقوي..."

***

 

جسدي لوح

والثقوب سهام

لذا كلما خبأتك في عيني

طعنتني يدي

فمن جاء بهذا الطوفان

والحطابون خارج النص

يمشطون شعر الحبكة

في " رأس الماء"؟

***

 

لاحي هنا إلا الموت

الموت شجرة نسيت اسمها

فأنكرتها الغابة

لكن من ينصب الفزاعات

للعصافير في الحقول

يا ماو

تحول إلى دودة أرض

***

 

يالمدينة من تين وزيتون

من بخور وتعاويذ

من مواويل ونبيذ...

 

العجلة توقفت عن الدوران

والهواء يتنمل على النوافذ

مثل راية بيضاء على رأس" تغات"

وهذا العبور لا أول له ولا آخر...

 

غريبة وسط هياكل حديثة

مثل مسلة حمورابي

بينما اللوفر يتباهى بدمي

***

 

أنا لا أبحث عن عشبة الخلود

ولست صاحبة حانة

أيتها الالهة

فلم تهربين سلال العنب من بيت

المؤلف؟

لست إلا فكرة

تخبئ صغارها تحت السرير

خوفا من الكوابيس

ولا وحوش في غرفتي

يا انكيدو

كي تهدم أسوار أحلامي

أنا التي كلما فتحت قلبي

فتح جرح فمه

وامتلأت يدي بالجثت

لكني سليلة الموريسكيين

لا زلت أحتفظ بابتسامة فرناندو

في كوابيسي

ولازالت رائحة السفن

على جسدي...

***

 

أقول فاس

وأقصد الأندلس

أقول الأندلس

وأقصد ك أنت...

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 مارس 2018

حنجرة المسافات

المزيد

17 سبتمبر 2019

جنة النسيان

المزيد

25 سبتمبر 2019

النسيان

المزيد

25 أكتوبر 2018

ضفّة النسيان

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة: حان الوقت لإطفاء الحرائق المشتعلة في المنطقة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وزير الصحة: الدكتور غازي الزبيدي صاحب بصمات فارقة في الطب العماني

المحليات - أخبار

اختتام التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم بمسقط .. و9 محطات بالمحافظات بنهاية أكتوبر

المحليات - أخبار

2.1% ارتفاعا بإنتاج السلطنة من الكهرباء.. و253.3 مليون متر معكب مياهًا بنهاية يوليو

الاقتصاد - محلي

انطلاق ملتقى صلالة للمسؤولية الاجتماعية وسط مشاركات من داخل وخارج السلطنة .. اليوم

المحليات - أخبار

اتفاقية بحثية لدراسة "ظاهرة مادة المسحوق الأسود" في أنابيب نقل الغاز الطبيعي بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

محمد بن سلمان يقر: أتحملُ المسؤولية الكاملة عن مقتل جمال خاشقجي

دولي - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

10.95 مليار ريال إيرادات فعلية للسلطنة في 2018.. والإنفاق 13.6 مليار

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة