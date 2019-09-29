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السلطنة تستضيف اجتماع وزراء العدل بدول الخليج.. اليوم

الأحد 29 سبتمبر 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط - الرؤية

تستضيف السلطنة اليوم الأحد اجتماع أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي ينعقد برئاسة السلطنة، وذلك بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط.

ويناقش أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الخاصة بالجانب العدلي وذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون، منها بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة).

وسيتم  خلال الاجتماع اعتماد عدد من القرارات والتوصيات حول بعض البنود المدرجة في جدول اجتماع أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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