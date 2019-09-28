"كلاود إكروبوليس" تحصل على شهادة "أيزو 27001"

مسقط - الرؤية

حَصَلت شركة كلاود اكروبوليس -الرائدة في مجال توفير خدمات مراكز تقنية الحوسبة السحابية وتخزين البيانات- على شهادة المنظمة الدولية المعيارية أيزو 27001.

وتمنح الشهادة الخاصة بمواصفات إدارة أمن المعلومات للشركات التي تستوفي المعايير وفقا للمراجعين المعتمدين والمستقلين، وتضمن أعلى مستويات أمن المعلومات الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من حماية بيانات العملاء من سوء التعامل وانتهاكات البيانات بسبب الهجمات الإلكترونية. وتغطي شهادات أيزو 27001 وأيزو 9001-2015 مجموعة متكاملة من الخدمات التي يوفرها مركز البيانات وتقنية الحوسبة السحابية في الشركة، مما يُؤكد التزام كلاود إكروبوليس بالأمان والموثوقية تجاه جميع عملائها.

وقال الدكتور كياراش كيزاند الرئيس التنفيذي لشركة كلاود أكروبوليس: سعداء لتمكننا من الحصول على هذه الشهادة في مثل هذا الوقت القصير، وهو إنجاز غير مسبوق في رحلة الجودة بالنسبة للشركة. وتؤكد هذه الشهادة تفاني فريقنا في العمل مع وجود ضمانات صارمة عند التعامل مع معلومات العميل والمستخدم. وفي كلاود إكروبوليس نواصل بذل الجهود للحفاظ على أعلى معايير الأمان لبيانات العملاء.