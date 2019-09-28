السبت, 28 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

"كلاود إكروبوليس" تحصل على شهادة "أيزو 27001"

السبت 28 سبتمبر 2019 07:04 م بتوقيت مسقط

"كلاود إكروبوليس" تحصل على شهادة "أيزو 27001"

مسقط - الرؤية

حَصَلت شركة كلاود اكروبوليس -الرائدة في مجال توفير خدمات مراكز تقنية الحوسبة السحابية وتخزين البيانات- على شهادة المنظمة الدولية المعيارية أيزو 27001.

وتمنح الشهادة الخاصة بمواصفات إدارة أمن المعلومات للشركات التي تستوفي المعايير وفقا للمراجعين المعتمدين والمستقلين، وتضمن أعلى مستويات أمن المعلومات الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من حماية بيانات العملاء من سوء التعامل وانتهاكات البيانات بسبب الهجمات الإلكترونية. وتغطي شهادات أيزو 27001 وأيزو 9001-2015 مجموعة متكاملة من الخدمات التي يوفرها مركز البيانات وتقنية الحوسبة السحابية في الشركة، مما يُؤكد التزام كلاود إكروبوليس بالأمان والموثوقية تجاه جميع عملائها.

وقال الدكتور كياراش كيزاند الرئيس التنفيذي لشركة كلاود أكروبوليس: سعداء لتمكننا من الحصول على هذه الشهادة في مثل هذا الوقت القصير، وهو إنجاز غير مسبوق في رحلة الجودة بالنسبة للشركة. وتؤكد هذه الشهادة تفاني فريقنا في العمل مع وجود ضمانات صارمة عند التعامل مع معلومات العميل والمستخدم. وفي كلاود إكروبوليس نواصل بذل الجهود للحفاظ على أعلى معايير الأمان لبيانات العملاء.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

27 يناير 2016

"عمانتل" تحصل على شهادة الجودة "أيزو 9001" في خدمة المشتركين التجاريين

المزيد

18 سبتمبر 2016

المختبرات الطبية بالمستشفى السلطاني تحصل على شهادة الاعتماد الدولية "أيزو 15189"

المزيد

31 أغسطس 2015

"العماني للاختصاصات الطبية" يحتفل اليوم بحصوله على شهادة "أيزو 9001"

المزيد

29 مايو 2019

بلدية مسقط تتسلم شهادة الاعتماد الدولية "أيزو 9001" في قطاع الموارد البشرية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

انطلاق ملتقى صلالة للمسؤولية الاجتماعية وسط مشاركات من داخل وخارج السلطنة .. اليوم

المحليات - أخبار

المحرزي يفتتح "مركز تاريخ العلوم" ضمن احتفالات السلطنة باليوم العالمي للسياحة

عمان - سياحة عمان

بن علوي يشارك في "ترويكا دول التعاون" مع باكستان والهند.. ويواصل اللقاءات مع وزراء خارجية الدول الصديقة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

محمد بن سلمان يقر: أتحملُ المسؤولية الكاملة عن مقتل جمال خاشقجي

دولي - أخبار

بن علوي يستعرض مع محمود عباس تطورات الأوضاع في فلسطين.. والسلطنة تؤكد موقفها الثابت والداعم لإقامة الدولة المستقلة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

طاقات أمل مشعة وتجارب نجاح رائدة في الجولة التعريفية بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب" بالرستاق

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

10.95 مليار ريال إيرادات فعلية للسلطنة في 2018.. والإنفاق 13.6 مليار

الاقتصاد - محلي

ذعر في مطار دبي إثر الاشتباه في طائرة مسيرة

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة