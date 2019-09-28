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بالفيديو .. أسر عدد كبير من العسكريين السعوديين في نجران

السبت 28 سبتمبر 2019 06:24 م بتوقيت مسقط

بالفيديو .. أسر عدد كبير من العسكريين السعوديين في نجران

عواصم - رويترز

قالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم السبت إنها شنت هجوما قرب الحدود مع منطقة نجران جنوب السعودية وأسرت عددا من الضباط والجنود لكن لم يرد تأكيد فوري من السلطات السعودية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان نقلته قناة المسيرة التابعة لها "سقوط ثلاثة ألوية عسكرية وفصيل للقوات السعودية وآلاف الأسرى واغتنام مئات الآليات" خلال الهجوم الذي قال إنه بدأ قبل 72 ساعة في محور نجران بدعم من وحدات الطائرات المسيرة والصواريخ والدفاع الجوي التابعة للحركة.

وأضاف المتحدث أن من بين الأسرى "أعدادا كبيرة من قادة وضباط وجنود الجيش السعودي".

ولم يرد المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية والذي يحارب الحوثيين باليمن على مدى أربع سنوات على الفور على طلب لرويترز للتعقيب.

وتقود السعودية تحالفا تدخل في اليمن في عام 2015 لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي أطاح بها الحوثيون من صنعاء في أواخر عام 2014.

وصعد الحوثيون في الآونة الأخيرة هجماتهم باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ عبر الحدود مستهدفين مدنا سعودية، وأعلنوا مسؤوليتهم عن هجوم على منشأتي نفط سعوديتين في 14 سبتمبر أيلول. لكن الرياض نفت صحة ذلك قائلة إن الهجوم لم يأت من اليمن.

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