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تعاون بين "مجيس" و"توشيبا" في مجال معالجة المياه

السبت 28 سبتمبر 2019 04:38 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

 

وقّعت شركة مجيس للخدمات الصناعية، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول المياه في السلطنة، اتفاقيتين مع شركة توشيبا لحلول المياه بقيمة إجمالية تبلغ 3.27 مليون ريال عماني. وتهدف شركة مجيس من خلال الاتفاقيتين إلى تعزيز قدرة الشركة على مُعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وتحسين كفاءة محطة التناضح العكسي من حيث التكلفة والموثوقية.  وجرى حفل التوقيع في مسقط بحضور هيديكي ياماموتو، القائم بالأعمال المؤقت بالإنابة سفارة اليابان في السلطنة.

وحول الاتفاقية، قال المهندس أحمد بن سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة مجيس للخدمات الصناعية: هذه المشاريع تمثل علامة فارقة بالنسبة لشركة مجيس، حيث نتخذ خطوات للاستدامة وتحديث بنيتنا التحتية. وتعد محطة معالجة الصرف الصحي والصناعي باستخدام الحاويات خطوة مهمة لزيادة قدرتنا على معالجة وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي والصناعي، في حين أن مشروع بناء محطة مرشحات الفلترة السريعة سيزيد بشكل كبير من كفاءة محطة التناضح العكسي.

ومن جهته، قال كويتشي ماتسوي، المدير العام لشركة توشيبا لحلول المياه: المشتركون في ميناء صحار والمنطقة الحرة سيستفيدون كثيراً من عملنا مع شركة مجيس، حيث يستمر الطلب على هذا النوع من الخدمات في النمو. ونتطلع إلى دعم عمليات محطة التناضح العكسي التابعة لمجيس، وذلك بهدف التقليل من تأثير المد الأخضر والأحمر .

وبموجب الاتفاقية الأولى سيجري إنشاء محطة لمعالجة 83 ألف متر مكعب يومياً من مياه البحر بنظام مرشحات الفلترة السريعة، وذلك قبل تزويد المياه المعالجة لتغذية محطة مجيس في ميناء صحار الصناعي. وتم منح عقد التصميم والتوريد والإنشاء والاختبار لشركة توشيبا لحلول المياه بقيمة 2.8 مليون ريال عماني، ومن المتوقع تشغيل المحطة قبل نهاية عام 2020.

بينما تشمل الاتفاقية الثانية تصميم وتوريد وإنشاء واختبار محطة معالجة الصرف الصحي والصناعي باستخدام الحاويات وبسعة 1.2 مليون لتر يومياً، وتبلغ القيمة التعاقدية لهذه الاتفاقية 0.468 مليون ريال عماني ويتوقع أن يكون المشروع جاهزاً مع نهاية عام 2019. 

 

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