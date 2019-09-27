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تحذير للمواطنين السعوديين في تركيا

الجمعة 27 سبتمبر 2019 01:29 م بتوقيت مسقط

تحذير للمواطنين السعوديين في تركيا

أنقرة - الوكالات

طلبت السفارة السعودية في أنقرة من المواطنين السعوديين المتواجدين في مدينة اسطنبول بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات التركية بشأن الزلزال الذي ضرب المدينة، أمس الخميس.

ونبهت السفارة مواطنيها في حالة الطوارئ بالتواصل مع الأرقام التي نشرتها عبر حسابها الرسمي في تويتر.

إلى ذلك، ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن قوة الزلزال الذي ضرب إسطنبول بلغت 5.8 درجة بمقياس ريختر.

وأدى الزلزال إلى اهتزاز كثير من المباني في المدينة التركية، وتسبب في حالة من الهلع والذعر بين السكان.

 

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