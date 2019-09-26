في "قمة المناخ".. التزامات قليلة وصمت أمريكي

ترجمة- رنا عبدالحكيم

هدفت قمة العمل المناخي للأمم المتحدة إلى تسليط الضوء على الوعود الملموسة من الرؤساء ورؤساء الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في الشركات لإبعاد الاقتصاد العالمي عن الوقود الأحفوري لتجنب أسوأ آثار الاحتباس الحراري، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها.

ورغم الاحتجاجات، لم تقدم الصين يوم الاثنين الماضي وعودًا جديدة لاتخاذ إجراءات مناخية أقوى. الولايات المتحدة، بعد أن تعهدت بالانسحاب من اتفاق باريس، وهو الاتفاق بين الدول لمحاربة تغير المناخ بشكل مشترك، لم تقل شيئًا على الإطلاق. قدمت مجموعة من الدول وعودًا إضافية فقط.

وتم اتخاذ بعض التدابير الملموسة؛ حيث أعلنت 65 دولة عن جهودها لتقليل صافي الانبعاثات بحلول عام 2050، وقال العديد من مديري صناديق الأصول إنهم سوف يهدفون إلى الوصول إلى محفظة صافية من الاستثمارات الملوثة للبيئة بحلول العام نفسه، وقال العشرات من الشركات أنهم تهدف إلى الالتزام بأهداف اتفاق باريس.

وتأتي القمة في وقت تظهر فيه الأبحاث أن العالم يزداد سخونة وأن مخاطر الاحترار العالمي أصبحت واضحة بشكل متزايد، مع حدوث أعاصير أكثر حدة وجفاف أطول وتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي.

وقال محامون ودبلوماسيون تابعوا محادثات المناخ لسنوات إنهم يشعرون بخيبة أمل، بعد هذه القمة.

وقال أندرو ستير رئيس معهد الموارد العالمية ومسؤول سابق في البنك الدولي، إن معظم الاقتصادات الكبرى كان التزامها "أقل من التوقعات". و أضاف "إن افتقارهم إلى الطموح يتناقض بشكل حاد مع الطلب المتزايد على العمل في جميع أنحاء العالم".

ولم تطلب الولايات المتحدة مهلة للتحدث في القمة، لكن الرئيس ترامب ذهب بشكل غير متوقع في قاعة الجمعية العامة مع نائبه مايك بينس في وقت متأخر من الصباح. ورحب مايكل ر. بلومبرج ، عمدة مدينة نيويورك السابق والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للمناخ ، بحضور ترامب وخاطب الرئيس مباشرة بالقول: "نأمل أن تكون مناقشاتنا هنا مفيدة لك عند صياغة سياسة المناخ". وتبع ذلك الضحك والتصفي؛ إذ يمثل ذلك إشارة إلى تناقض حاد منذ بضع سنوات فقط، عندما كان الفضل للولايات المتحدة في دفع الدول الأخرى، بما في ذلك الصين، إلى أخذ تغير المناخ على محمل الجد. وقالت الولايات المتحدة إنها تعتزم الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ لعام 2015. وتراجعت إدارة ترامب عن مجموعة من اللوائح البيئية التي كانت تهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من أنابيب السيارات ومحطات الفحم وآبار النفط والغاز.

أما بالنسبة للصين، فهي لم تشر إلى استعدادها لإصدار أهداف أقوى وأكثر سرعة للانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، كما كان يأمل الكثيرون. أشار وانغ يي ، الممثل الخاص للرئيس شي جين بينغ ، إلى أن بلاده تفي بالوعود التي قطعتها بموجب اتفاقية باريس لعام 2015 وأن "بعض البلدان" - إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة - لم تكن كذلك.

وقرار الصين بعدم الإشارة إلى طموح أعلى يعكس، جزئياً، المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادها على خلفية النزاعات مع الولايات المتحدة بشأن التجارة. كما أنه يعكس إحجام بكين عن اتخاذ إجراءات مناخية أقوى في غياب تحركات مماثلة من الدول الأكثر ثراءً. لم يشر الاتحاد الأوروبي إلى عزمه على خفض الانبعاثات بشكل أسرع، والولايات المتحدة ليست في طريقها للوفاء بالتزاماتها الأصلية بموجب اتفاق باريس.

كما كان لدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة حول التجارة مع الولايات المتحدة، أخبر الجمعية، "لا أريد أن أرى مفاوضات تجارية جديدة مع البلدان التي تتعارض مع اتفاقية باريس".

وقد يخلق البيان حجر عثرة جديد في المحادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة. هذه المفاوضات معقدة بالفعل بسبب الخلافات العميقة حول السياسة الزراعية والتهديدات من ترامب لفرض الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات من أوروبا إذا فشلت المحادثات في إحراز تقدم.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن بلاده ستزيد حصتها من الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، دون تقديم أي وعود لتقليل اعتمادها على الفحم. عززت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خطة جديدة بقيمة 60 مليار دولار على مدى 10 سنوات لتسريع عملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وأعلنت روسيا أنها ستصدق على اتفاقية باريس، ولكن لا شيء أكثر حول كيفية خفض الانبعاثات من صناعة النفط المملوكة للدولة المترامية الأطراف.

وتشير الدراسات إلى أنه إذا استمرت الانبعاثات في الارتفاع بوتيرتها الحالية، فقد يتضاعف عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية نتيجة للكوارث الطبيعية بحلول عام 2050. وحذر تقرير شامل من 13 وكالة فيدرالية أمريكية العام الماضي من الفشل في كبح جماح الاحترار.