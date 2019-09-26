حوار غنائي بين ثلاثة

د. ريم سليمان الخش| باريس

شخصيات الحوار: الصيام وغيمة عابرة وفتاة مستمعة

الصيام:

هل ينفع العوم والإعصار يحتدمُ؟

قلبي الشهيد بلا مأوى فأعتصمُ

//

معنايَ ملحٌ ودمع التائبين دمي

وحوتك ...الله....للعاصين يلتهمُ !!

//

عصايَ ضلّت وكفّ الموج تبعدها

ويصرخ البحر: لو شُقت بها أُدُمُ!!!

//

يابحرُ ..صمتا ..فما في الجوّ غير أسى

أتُسمعُ الصوتَ أكبادا بها صممُ !!!

//

هل لي قلوبٌ وراء الأفقِ ..بعضُ ندى!!؟

إني الغريب ودفء القرب لي عشمُ

***

غيمة عابرة:

من أنت ياشيخ؟ ....صوت الحزن يذبحني!!!؟

وعند لمسك بالتحنان ألتئمُ !!

***

الصيام:

إني الغريق ببحر الهجر مذ رحلوا !!

جسمي الفضائل وجهي الجود والكرم

//

حرفي الصيام وحبري الزهد في لغة

تؤول الصبر أمطارا به نُعموا

***

فتاة مستمعة:

أصابنا القحط ضعنا في متاهتنا

مدادك اليوم مطويٌ ومنصرمُ !!

//

طال الزمان وعجل السامري هنا

وحول معبده : الكهان والخدمُ

//

من لعنة الطين أوثانٌ مقدسة

والعابدون بأحبال السُدى اعتصموا

***

غيمة عابرة:

وكيف يعقلُ من ماتت بصيرته؟

وكيف تلمسُ آثار الضيا بَهَمُ ؟؟؟

***

فتاة مستمعة:

يُبددُ الوقتُ في لغوٍ وفي لعبٍ

وليلك ال....كان ...بالسُمّار يزدحمُ

//

الفن للقمح والتلفاز بيدره

ومنجل الفن في الأطباق محتدم

//

لم يترك الطبخ أطباقا ليبدعها !!!

لعبقرية هذا الفن نحتكمُ !!!!

***

غيمة عابرة:

شهرُ الأطايب يامحلاه من نهِمٍ !!!

وموقد الحيِّ للأسحار مضطرمُ

//

أرى الوجوه وقد سُرّت بمقدمه

برهبة الجوع باب السوق تقتحمُ

//

كلّ يريد قبيل الصبر طمأنة !!!

أنّ الشراء بدفن الجوع ملتزمُ !!!

***

الصيام:

أينايَ؟؟؟إني غريبٌ عن موائدهم !!!

قلبي تشظى وحرفي خطّه الألمُ

//

يبكي الأحبة يرثي حال من بعدوا

عن البيان فلا صاموا ولا فهموا !!!

//

يقولُ : أني جبال الصبر راسخة

تعانق الله ..في إخلاصها ...قممُ

//

بشائري الحب والتحنان ملء دمي

وفيض قلبيَ في أرواحهم ديمً

//

أمدّ للناس قلبي كي أصافحهم !!!

ولا سلامَ وبعض الصائمين همُ

//

كأنني شبحٌ لاعين تبصرني!!!

: الزهد.. والصبر.. والإيثار منعدمُ !!!

***

غيمة عابرة:

ياشيخ إنّ وجوه الناس صائمة !!

بالعرف قاموا ...ولكنْ خانهم نهمُ !!

//

يمرُ وقتٌ كوقت الكهف مدته !!

ومنية القلب لو يُطوى وينبرمُ !!

//

تُقضى الدقائقُ في كدٍّ وألف هوى

لو ينقضي الوقت واللذات تضطرم

//

صوتٌ يصيح على جوع ومن عطشٍ

: أين الحساء وأين اللحم والدسمُ !!!؟

//

مثل الرضيع على ثديّ يدلّله

صعبٌ عليه إذا ماحنّ ينفطمُ

***

الصيام:

قد صار في العرف شهر الخير تسلية

بين الموائد والتلفاز ينقسم

//

يؤولُ الشهر جوعا لا انطفاء له

ومبلغ النفس غدقٌ فيه ينهزم

//

أكاد أجزم أنّ الروح غائبة

عن كلّ معنى جميل فيّ يرتسمُ.