حوار غنائي بين ثلاثة

د. ريم سليمان الخش| باريس
شخصيات الحوار: الصيام وغيمة عابرة وفتاة مستمعة
الصيام:
هل ينفع العوم والإعصار يحتدمُ؟
قلبي الشهيد بلا مأوى فأعتصمُ
//
معنايَ ملحٌ ودمع التائبين دمي
وحوتك ...الله....للعاصين يلتهمُ !!
//
عصايَ ضلّت وكفّ الموج تبعدها
ويصرخ البحر: لو شُقت بها أُدُمُ!!!
//
يابحرُ ..صمتا ..فما في الجوّ غير أسى
أتُسمعُ الصوتَ أكبادا بها صممُ !!!
//
هل لي قلوبٌ وراء الأفقِ ..بعضُ ندى!!؟
إني الغريب ودفء القرب لي عشمُ
***
غيمة عابرة:
من أنت ياشيخ؟ ....صوت الحزن يذبحني!!!؟
وعند لمسك بالتحنان ألتئمُ !!
***
الصيام:
إني الغريق ببحر الهجر مذ رحلوا !!
جسمي الفضائل وجهي الجود والكرم
//
حرفي الصيام وحبري الزهد في لغة
تؤول الصبر أمطارا به نُعموا
***
فتاة مستمعة:
أصابنا القحط ضعنا في متاهتنا
مدادك اليوم مطويٌ ومنصرمُ !!
//
طال الزمان وعجل السامري هنا
وحول معبده : الكهان والخدمُ
//
من لعنة الطين أوثانٌ مقدسة
والعابدون بأحبال السُدى اعتصموا
***
غيمة عابرة:
وكيف يعقلُ من ماتت بصيرته؟
وكيف تلمسُ آثار الضيا بَهَمُ ؟؟؟
***
فتاة مستمعة:
يُبددُ الوقتُ في لغوٍ وفي لعبٍ
وليلك ال....كان ...بالسُمّار يزدحمُ
//
الفن للقمح والتلفاز بيدره
ومنجل الفن في الأطباق محتدم
//
لم يترك الطبخ أطباقا ليبدعها !!!
لعبقرية هذا الفن نحتكمُ !!!!
***
غيمة عابرة:
شهرُ الأطايب يامحلاه من نهِمٍ !!!
وموقد الحيِّ للأسحار مضطرمُ
//
أرى الوجوه وقد سُرّت بمقدمه
برهبة الجوع باب السوق تقتحمُ
//
كلّ يريد قبيل الصبر طمأنة !!!
أنّ الشراء بدفن الجوع ملتزمُ !!!
***
الصيام:
أينايَ؟؟؟إني غريبٌ عن موائدهم !!!
قلبي تشظى وحرفي خطّه الألمُ
//
يبكي الأحبة يرثي حال من بعدوا
عن البيان فلا صاموا ولا فهموا !!!
//
يقولُ : أني جبال الصبر راسخة
تعانق الله ..في إخلاصها ...قممُ
//
بشائري الحب والتحنان ملء دمي
وفيض قلبيَ في أرواحهم ديمً
//
أمدّ للناس قلبي كي أصافحهم !!!
ولا سلامَ وبعض الصائمين همُ
//
كأنني شبحٌ لاعين تبصرني!!!
: الزهد.. والصبر.. والإيثار منعدمُ !!!
***
غيمة عابرة:
ياشيخ إنّ وجوه الناس صائمة !!
بالعرف قاموا ...ولكنْ خانهم نهمُ !!
//
يمرُ وقتٌ كوقت الكهف مدته !!
ومنية القلب لو يُطوى وينبرمُ !!
//
تُقضى الدقائقُ في كدٍّ وألف هوى
لو ينقضي الوقت واللذات تضطرم
//
صوتٌ يصيح على جوع ومن عطشٍ
: أين الحساء وأين اللحم والدسمُ !!!؟
//
مثل الرضيع على ثديّ يدلّله
صعبٌ عليه إذا ماحنّ ينفطمُ
***
الصيام:
قد صار في العرف شهر الخير تسلية
بين الموائد والتلفاز ينقسم
//
يؤولُ الشهر جوعا لا انطفاء له
ومبلغ النفس غدقٌ فيه ينهزم
//
أكاد أجزم أنّ الروح غائبة
عن كلّ معنى جميل فيّ يرتسمُ.