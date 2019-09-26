مجلس الدولة يتقدم بمقترح لتأسيس "المجموعة البحثية البرلمانية العربية"

مسقط - الرؤية

أعلنَ سَعَادة الدُّكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة، أنَّ المجلس تقدم بمقترح أمام المؤتمر السابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، لتأسيس "المجموعة البحثية البرلمانية العربية".

وشاركَ سَعَادته في المؤتمر الذي بَدأ أعماله، أمس، في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة. وقال سعادته إنَّ المقترحَ يأتي كمبادرة من مجلس الدولة لبقية البرلمانات والمجالس النيابية بالدول الأعضاء؛ بما يُتِيح للشباب الباحثين الفرصة في تبادل المعرفة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، مشيرا إلى أنَّ البحث البرلماني يشكل أحد الروافد المهمة في دعم صناعة القرار البرلماني ومشروعات القوانين؛ حيث تعتمد الكثير من دول العالم على ما يقدمه الباحثون والمختصون في رسم السيناريوهات: القانونية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتربوية؛ من أجل تحقيق متطلبات التنمية المستدامة. وأوضح سعادته أنَّ المقترح يهدف لتبادل الخبرات البحثية البرلمانية بين باحثي المجالس البرلمانية والنيابية بالدول العربية، وتأسيس قاعدة بيانات برلمانية وشبكة تواصل علمية بين الباحثين البرلمانيين بالدول العربية، وتكوين قاعدة بيانات معرفية معلوماتية وبحثية سريعة بين دوائر البحث البرلماني ومراكز المعلومات العربية، وتحقيق التكامل البحثي البرلماني العربي للمشاركة في المحافل الدولية، وتفعيل الزيارات المتبادلة بين الباحثين بالمجالس البرلمانية والنيابية بالدول العربية وإعداد البحوث البرلمانية المشتركة.

وشرح سعادته أنَّ آلية التطبيق تتمثَّل في أن تتولى أمانة سر جمعية الأمناء العامين الإدارة التنفيذية للمقترح؛ حيث تقوم بمخاطبة جميع الأطراف الراغبين في المشاركة لترشيح الأسماء، وتأسيس قاعدة بيانات التواصل واستلام مقترحاتهم في هذا الصدد، وتحديد الإطار الزماني والمكاني لتطبيق المقترح، ووضع خارطة طريق لآلية العمل التنفيذية للمرحلة الثانية.