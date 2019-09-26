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رئيس "جهاز الرقابة" يترأس وفد السلطنة في مؤتمر الإنكوساي بروسيا

الخميس 26 سبتمبر 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

رئيس "جهاز الرقابة" يترأس وفد السلطنة في مؤتمر الإنكوساي بروسيا

مسقط - الرؤية

تُشارك السلطنة -مُمثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة- في أعمال مؤتمر الإنكوساي الثالث والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي"، والمنعقد في العاصمة الروسية موسكو، وقد رعى افتتاح المؤتمر فخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

ويترأس وفد السلطنة في المؤتمر معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. وتضمَّن برنامج المؤتمر في جلسته الافتتاحية كلمة الأمين العام للإنتوساي، والذي أشار من خلالها إلى القيمة المضافة التي يُمثلها المؤتمر في تبادل الخبرات والتجارب، فضلاً عن استعراض ومناقشة الموضوعات ذات الصلة باختصاصات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، تلى ذلك تقديم كلمتين للرئيس السابق والرئيس الحالي للإنتوساي، إلى جانب كلمتين لرئيسي مجلسي الاتحاد والدوما في روسيا الاتحادية.

ويشتملُ برنامج المؤتمر على عددٍ من الجلسات العامة؛ حيث تناولت الجلسة الأولى استعراض عدد من التقارير الفنية وتقارير المتابعة؛ من أبرزها: تقرير رئيس الإنتوساي، وتقرير اللجنة التوجيهية للقضايا الناشئة، وتقرير تفاعل الإنتوساي مع المنظمات المانحة والمقدم من النرويج، كما تضمنت الجلسة استعراض ومناقشة التقارير المقدمة من المنظمات الإقليمية؛ وهي: إفروساي، وأربوساي، وآسوساي، وكاروساي، ويوروساي، وأولاسيفس، وباساي، وقد اختتمت الجلسة الأولى أعمالها باستعراض تقرير لجنة المعايير المهنية، وتقرير لجنة بناء القدرات، وتقرير لجنة تبادل الخبرات، فضلاً عن تقرير مراجع الإنتوساي. أما الجلستان الثانية والثالثة للمؤتمر، فتتضمن تقديم عدة عروض تقديمية حول الموضوعين الرئيسيين للمؤتمر؛ حيث يأتي الموضوع الأول بعنوان "تكنولوجيات المعلومات لتطوير وتنمية القطاع العام" ليسلط الضوء على الجوانب المتعلقة بجودة البيانات الرقمية، ودورها في تطوير الإدارة العامة، إضافة لمكانة ودور البيانات الضخمة في أنشطة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

والتقى معالي الشيخ رئيس الجهاز بعضَ رؤساء الأجهزة النظيرة بالدول الشقيقة والصديقة، وشهدت اللقاءات بحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقات في مجال تبادل الخبرات وبناء القدرات والكفايات الوظيفية لمنتسبي الجهاز.

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