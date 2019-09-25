50% خصما لحاملي بطاقات "صحار الدولي" في مستشفيات الرفاعة

مسقط – الرؤية

وقَّع صحار الدولي مذكرة تفاهم مع مستشفى الرفاعة )أستر(، في إطار استراتيجيته لمساعدة الناس على "الفوز" من خلال تقديم حلول مصرفية تفاعلية تلبي احتياجاتهم في عالمهم دائم التغير. وبموجب المذكرة التي تمتد لعام كامل، بات بإمكان زبائن صحار الدولي الاستفادة من خصومات تصل إلى 50% في مستشفيات الرفاعة (أستر)، والاستفادة من الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى.

ووقع الاتفاقية خليل الهديفي، مدير عام التجزئة المصرفية بصُحار الدُّولي، وأليشا موبين، الرئيسة التنفيذية لمستشفيات وعيادات أستر في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في المكتب الرئيسي لصُحار الدُولي في مجمع السيف.

وقال خليل الهديفي: إن الاهتمام بصحة زبائننا وموظفينا يعتبر من أهم الأولويات بالنسبة إلينا، وهو جزء لا يتجزأ من مبادراتنا المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، حيث يلتزم صحار الدولي بمواصلة تقديم خدمات ترقى لتطلعات زبائنه. ويسرنا أن نعلن عن عقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع مستشفى الرفاعة (أستر )، ترجمةً لحرص صحار الدولي على اغتنام كافة الفرص من أجل خلق مفهوم شامل للخدمات المصرفية التفاعلية التي تسهم بدورها في مساعدة الزبائن على تحقيق أهدافهم، وبالتالي تحقيق هدفنا الأساسي في مساعدتهم على تحقيق الفوز، حيث ستوفر هذه الاتفاقية فوائد إضافية عديدة تضمن الحياة الصحية الأمثل لزبائننا."

وقالت أليشا موبين: لطالما كانت مستشفيات الرفاعة (أستر) في مقدمة المؤسسات التي توفر أعلى معايير الخدمة في مجال الرعاية الصحية التشخيصية والعلاجية والوقائية للمرضى في كافة أنحاء السلطنة. ويسرنا أن نبرم الاتفاقية مع صحار الدولي، ونحن على يقين تام من الاستفادة التي سيحظى بها زبائننا من هذه المذكرة سواء في خدماتنا المتعلقة بأقسام الحالات الطارئة أو المراجعات المرضية الاعتيادية.

وفي ظل الاستراتيجية التي ترتكز على تقديم تجربة مصرفية تتجاوز المعايير التقليدية للزبائن، قدم صحار الدولي حلولا مصرفية مبتكرة لتلبية احتياجات الزبائن المتغيرة باستمرار، حيث تضمنت مبادرات التعاون للبنك مؤخرًا توقيع مذكرة تفاهم مثيلة مع مستشفى برجيل، ودخوله في شراكة مع عمانتل من نوعها من خلال تدشين محفظة e-Floos المميزة للدفع الإلكتروني، وتوفير نظام تبادل الدفع للمستفيدين.