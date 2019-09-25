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وزير الدفاع الأمريكي يكشف عن المسؤول عن "هجموم أرامكو"

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 02:53 م بتوقيت مسقط

وزير الدفاع الأمريكي يكشف عن المسؤول عن "هجموم أرامكو"

واشنطن - الوكالات

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، عن وجود توافق بين الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين في أوروبا، على أن إيران هي من يتحمل المسؤولية عن الهجوم على شركة "أرامكو" السعودية.

وذكر إسبر، عبر حسابه على "تويتر"، أنه "بحث الملف الإيراني مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وكان هناك توافق واضح على أن إيران مسؤولة عن الهجوم الاستثنائي على السعودية".

وتابع: "ننتظر أن يتحرك آخرون كي ينتقدوا إيران لسلوكها المزعزع للاستقرار ويقدموا الدعم إلى شركائنا في المنطقة".

وكانت السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، قد ألقت اللوم على إيران في الهجوم الذي استهدف في وقت سابق من الشهر الجاري معملين لشركة "أرامكو" وتبنته جماعة أنصار الله (الحوثيين)، فيما ترفض طهران بشدة هذه الاتهامات.

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