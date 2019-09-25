د. أحمد مرسي | مصر

يامن زرعتُ هواكَ

فى دنيا القمرْ

إحذر سمائى إنها ملأى

بجمرٍ صاخبِ النيرانِ

يامن رأيتُ صَفاكَ

يبدو مثلَ حباتِ المطر

إعلم بأن الأرضَ ساكنةُ

وفى أعماقها أصداءُ

بركانِ

إن كنتَ تحلمُ

بالنِهاية فاعتذرْ

***

مهما اعتذرت فقد

دخلتَ جزيرةَ الشيطانِ

إن كان حبًّكَ فى

النِهايةِ يحتضِرْ

فأنا الذى أطْلقت

فى سهمِ الهوى نيراني

إني تعجلتُ النِهَايَةَ

فانتظرْ

أُملى عليك قصيدةَ

النسيانِ

لا تحلُمنَّ بطيب عطر

وأختصرْ

واعلمْ بأن العمرَ

يرحل كالثواني

***

إن كنتَ تدري أن

ذنبُكَ يُغتفرْ

أبشر فإنكَ لم تَعُدْ

سَجَّاني

ما عُدْتُ أقدرُ أن

أُلمْلِمَ ما اندثر

فالبحرُ والأمواجُ

من فيضاني

إني لقيتكَ في

حياتي كالقدرْ

والموجُ يعلو قاهرا

شطآني

***

ما كنتُ أدرى

أن حبَّكَ مثلُ

أغصانِ الشجرْ

ريحُ الخريفِ بقسوةٍ

قد مزقتْ عِنواني

والدمعُ يعصفُ بي

كلمحٍ في البصرْ

قد كنتَ عِندي وردةً

بل كنتَ بستاني

فذوى

***

و كنت لي قيدا

جميلا فانكسرْ

قد كنت لي نهرا من الأحزانِ

فرحلتُ عنك من الضجر

ورسمتُ فوق الماء

ذكرى وصور

إرحلْ فإن الدمعَ

كالغيثِ انهمرْ

إرحل بلا أسف فأنت

الجاني

يامن على دامي

الجِرَاحِ طعنتني

آنَ الأوانُ لتعتبرْ

يكفيكَ جرحٌ إنه عاصٍ

على النسيانِ

***

والقلبُ إن نزفتْ

دماهُ ذليلةٌ كى ينتحرْ

شمسُ الغروب تتيه

في الوديان

لا تسألنَّ الهجرَ من

فينا انتصَرْ

بل فانتظر حكمَ القدر

وحذارِ من عصفي

ومن طوفاني.