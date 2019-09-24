"البلديات" على أهبة الاستعداد لـ"هيكا".. والسدود جاهزة لاحتجاز المياه

مسقط - الرؤية

شكلت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه فريقا للاستجابة الميدانية في محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية للتعامل مع الحالة المدارية "هيكا"، ويتولى الوقوف على سير الخدمات البلدية والمائية ومتابعتها أولا بأول وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة من آليات ومعدات.

وأكدت الوزارة جاهزية السدود لاحتجاز كميات كبيرة من المياه جراء هطول الأمطار وجريان الأودية، إلى جانب متابعة كفاءة أجهزة القياس والمراقبة للأودية ومحطات الأمطار لضمان فعاليتها.

وخصصت الوزارة غرفة لتلقي واستقبال ملاحظات المواطنين والمقيمين ورصد بلاغاتهم حول تأثر الخدمات البلدية والمائية عبر أرقام الهواتف 24299999 - 24600700 ورقم الفاكس 24692569؛ حيث يتم الاهتمام بكافة البلاغات والملاحظات الواردة وتحويلها المباشر إلى البلدية المختصة ومتابعة الإجراءات التي تتم بشأنها.