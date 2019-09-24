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"شواطئنا أمانة" بسواعد شباب "الجامعة"

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 08:48 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

نظَّمتْ جامعة السلطان قابوس -مُمثلة في مجموعة علوم البحار بكلية العلوم الزراعية والبحرية- وبالتعاون مع شركة "بيئة"، وعدد من الفرق التطوعية بالولايات، فعالية "شواطئنا أمانة"، في نسختها الثالثة، بمشاركة أكثر من 1400 متطوع من مختلف أرجاء السلطنة.

وانطلقتْ الحملة بالتزامن مع اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ، الذي يوافق 17 سبتمبر من كل عام، تحت شعار "معاً من أجل بيئة شاطئية نظيفة وجذّابة". وجاءت الحملة بنسختها الثالثة والمطّورة بعد النجاح الذي حققته الحملتين الأولى والثانية من الأعوام المنصرمة، واستمرت لمدة أسبوع كامل تخللتها عدد من الفعاليات المصاحبة، وانتهت بالحملة نفسها التي استمرت لمدة ساعتين.

وبدأت الحملة بحصر شواطئ السلطنة المتضررة إثر الأنشطة البشرية الحيوية، وقامت المجموعة بعدها بالتواصل مع سفراء لكل منطقة من أجل تنظيم الآلية التي سيتم بها تنظيف الشواطي في كل من المناطق المشاركة؛ وهي: صحم، شناص، قريات، الدقم، صلالة، دبا، والغبرة.... وغيرها.

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