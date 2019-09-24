افتتاح المعرض العماني الهندي للفنون البصرية.. اليوم

مسقط – الرؤية

تنظم الجمعية العمانية للفنون التشكيلية بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني بالتعاون مع السفارة الهندية بالسلطنة مساء اليوم الأربعاء بمقر الجمعية بحي الصاروج، المعرض العماني الهندي وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية وبحضور سعادة ميني ماهوار السفير الهندي المعتمد لدى السلطنة ومجموعة من أصحاب السعادة السفراء والوكلاء ومديري العموم والفنانين والفنانات ومحبي الفنون.

ويمثل المعرض حلقة وصل يجتمع من خلالها الفنان العماني بنظيره الهندي تحت ظل سقف واحد لتبادل الرؤى والتجارب الفنية المختلفة من الجانبين، كما يعتبر ترجمة صادقة للعلاقات العُمانية الهندية الراسخة منذ القدم، والتي تجلت عبر الحقب التاريخية الماضية في شتى المجالات الحياتية.