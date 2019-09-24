وزارة الصحة توصي المرضى بعدم التوقف عن إستخدام "زانتاك"

مسقط - الرؤية

قالت وزراة الصحة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" :"إلحاقاً إلى التنويه الصادر من الوزارة يوم الأحد الموافق 15/ 9/ 2019م بشأن التحذير الصادر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، الذي يفيد بإحتواء دواء الرانيتيدين المعروف بالإسم التجاري ( زانتاك) المستخدم لعلاج الحموضة وقرحة المعدة على مستويات منخفضة من مادة نايتروزامين، فقد قررت الوزارة التعليق الإحترازي لتسجيل الدواء المذكور.

علما بأن هيئتي الغذاء والدواء الأمريكية والأوروبية لم توصيا بسحب الدواء أو التوقف عن إستحدامة، وترى الوزارة عدم الحاجة للتوقف عن إستخدام الدواء من قبل المرضى.

هذا وستظل الوزارة متابعه عن كثب لأية مستجدات في ذات الشأن.

وكانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، قد أشارت إلى احتواء دواء "الرانيتيدين" ومن ضمنه الدواء المعروف تجاريا باسم "الزانتاك"، الذي يستخدم لعلاج الحموضة وقرحة المعدة، على شوائب من مادة النيتروزامين، حيث أشارت الهيئة إلى أن هذه المادة مصنفة كمادة مسرطنة محتملة للانسان وذكرت الهيئة في تحذيرها بأنها تقوم بعملية تقييم ما إذا كانت المستويات المنخفضة من هذه المادة في الرانيتدين تشكل خطرا على المرضى من عدمه.