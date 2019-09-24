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قطر تتبرع بـ100 مليون دولار للدول الجزرية الصغيرة

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 02:13 م بتوقيت مسقط

قطر تتبرع بـ100 مليون دولار للدول الجزرية الصغيرة

نيويورك - الوكالات

أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن بلاده تبرعت بمبلغ 100 مليون دولار للدول الجزرية الصغيرة والدول الأقل نموا من أجل دعم الجهود في مكافحة الآثار الضارة للتغير المناخي.

 وقال أمير قطر في افتتاح القمة الدولية للتغير المناخي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أمس الاثنين، إن بلاده تستعد لإجراء دورة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ضمن مباريات نظيفة وصديقة للبيئة، إذ تستعد لاستخدام واسع للطاقة الشمسية وتجنب التلوث البيئي والابتعاد عن انبعاثات غاز الكربون.

وأضاف أن "قطر ملتزمة بتنظيم بطولة صديقة للبيئة، أول بطولة محايدة للكربون عبر استخدام الطاقة الشمسية في الملاعب واستخدام تكنولوجيا تبريد وإضاءة موفرة للطاقة والمياه".

واستعرض أمير قطر جهود بلاده في مجال حماية البيئة والتحول نحو الطاقة النظيفة، والإجراءات التي اتخذتها لاحتواء التغير المناخي.

وأشار إلى أن بلاده وضعت مجموعة متكاملة من الأهداف الثابتة، أهمها تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة لتوليد 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال العامين القادمين تزيد إلى 500 ميغاواط بعد ذلك.

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