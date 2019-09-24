فتحي مهذب براعة متناهية في ناصية الشعر السريالي الغرائبي

جمعة عبد الله المطلك | ناقد من العراق

براعة متناهية ومدهشة في ناصية الشعر السريالي الغرائبي. وتملك خيال مدهش في التصوير في ذائقة ابداعية متمكنة. وتحشر في هذا الخيال السريالي المدهش, ذائقتك في السخرية والتهكم والانتقاد اللاذع . يعني نحن أمام ثنائية: أفلام الرعب (هاتشيوك) ومحلاة بالسخرية المتهكة والانتقاد اللاذع, بحيث اخذتنا الى منعطفات مدهشة في غرابتها الفذة, لهذه الولادة يوم الميلاد. هذا الخيال لم يخطر على بال أحدٍ مهما بلغ من ابداع في الخيال العلمي. لذلك أنت الوحيد على صفحات صحيفة المثقف, وأنا أعتقد أن أي قارئ يقرأ لك لو مرة واحدة, سيظل مشدوداً إلى إبداعك السريالي الغرائبي بكل تشويق ولهفة مرهفة. مع الأسف مكتبتنا العربية فقيرة جداً جداً في هذا الجانب. ما عدا روايات الخيال العلمي للأديب المرحوم الدكتور أحمد خالد توفيق. وانت خليفته بكل امتياز إبداعي . بما تملك من خيال مدهش في تصوير الغرائب .

- النص-:

يوم ميلادي

يوم ميلادي

بصق غراب خلسة

في فمي..

قبل أن تطارده ممرضة بعكازة الضرير ..

بينما أمي في ثلاجة الأموات

تحصي عدد البواخر الحربية

التي ستخيم في ميناء صدري..

يوم ميلادي

قرع جباة ضرائب باب البيت

هشموا مصابيح الروح الكابية

بمكانس طويلة..

ثم سقطوا في بئر معتمة

بحثا عن كنوز يوسف الضائعة..

يوم ميلادي

بال قاطع طريق على قماطي

لأن وجهي مخيف ومقزز جدا

ومثير للغثيان..

كاد يصوب مسدسه باتجاه وجهي

المتهدل مثل نهد حيزبون جاف..

لولا عبور ثور هائج تحت قميصه

واندلاع حريق هائل في غابة رأسه..

يوم ميلادي

هاتفني الحظ بسرعة فائقة

أن عربته معطلة ..

والطريق مطوقة باللصوص..

يوم ميلادي

استشرت الأوبئة والمجاعة والحروب وغارت الينابيع وعز الخبز وكثر السفسطائيون والقتلة والإخوة الأعداء..

والنخاسون وبائعو الذمم..

وصار الموت ضرورة يومية .

يوم ميلادي

يوم ولدت بعين واحدة مثل مسيح الدجال..

قال الطبيب : سيكون لهذا المسخ

شأن عظيم..

سيعيد التاج والمجد لقصيدة النثر

سيحرر العبيد من ظلمات العادة..

سيبني سورا عظيما من الكلمات..

لحراسة الأعماق من الخواء القادم..

سيهذب طباع الفهد في مرتفعات النثر..

سيقتل أربعين ناقدا أمام مغارة التأويل .

يوم ميلادي

احترقت سيارة الإسعاف تحت سريري..

واختفي السائق داخل عمودي الفقري..

ناداني دب بني من الشرفة

لا تبق في المدينة يا بني..

حياني ومضى مثل راهب أنيق..

يوم مولدي

جد عراك رهيب بين متناقضاتي..

بين ملاك وشيطان يفتحان النار

في حجرة الولادة..

حيث يتطاير ريش مبقع بالدم

في الهواء ..

يتقاتلان من أجل وليمة قذرة .