رشيدة المراسي | تونس

خارج حدود التراب ثمة وطن

أحب أن أنحت حدود

جيوبوليتيك الشعر

لعوالم مملكتي/ وعالم العدم

لأتعرّف على وطني خارج التراب

وعلى ملاكي الحارس

خارج قبّة السماء

لأصنع مواسم عطاء تليق

بحقول المجاز

وبمروج الإستعارة

ولأحجر على خرافة الحروب

وعقدة الهوية وموطئ القدم

فليس لي وطن

أعلّق قلادته على صدري

ولا أرض

أحفر خنادقها للرياح

ولا سماء

أستجلب منها دلو ماء

علّقت أعشاش أجنحتي

على ظهر سنديانة قديمة

ورثتها عن طيور هاجرت

وبين السماء والأرض

أقمت صليب السفر

إلى وطن من طلل و غياب

فلا حاجة لي بموطئ القدم

ولا حاجة لي بأوراق الهوية.