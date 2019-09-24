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"دار العطاء" تقدم دورات تدريبية للمتعافين من الإدمان

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 08:36 ص بتوقيت مسقط

"دار العطاء" تقدم دورات تدريبية للمتعافين من الإدمان

 

مسقط - الرؤية

تُنفذ جمعية دار العطاء، ولمدة 4 أسابيع، دورات تدريبية في مجال الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية للمتعافين من الإدمان، وذلك في مركز بيوت التعافي التابع لوزارة الصحة، حيث يقدم المركز خدمات التأهيل للمتعافين من مرضى الإدمان، وذلك ضمن برنامج التمكين الذي تتبناه الجمعية.

وعملت دار العطاء وبرعاية جزئية من قبل المعهد العربي لطلال أبو غزالة على مشروع تدريب وتأهيل 20 مستفيدا من بيوت التعافي توفر لهم دورات تدريبية تشمل القيادة الدولية للحاسب الآلي، وتعليم اللغة الإنجليزية، ومهارات الإدارة، هذه الدورات تتناسب مع حاجة المتعافين بعد مشوار العلاج والتأهيل. كما تم توفير للمركز 20 جهاز لابتوب للمنتسبين و20 جهازا لوحيا ومراجع مقروءة لمكتبة المركز.

ويهدف المشروع إلى تأهيل المنتسبين وتسهيل عملية اندماجهم بالمجتمع بعد مرحلة العلاج، وتجديد مستوى المعرفة لديهم بعد مشوار العلاج والتأهيل حيث يحصل المستفيدون على شهادة معتمدة تتيح لهم فرصة الحصول على شواغر وظيفية بعد مرحلة العلاج.

وتعد ظاهرة تفشي المخدرات في المجتمعات ظاهرة سلبية، حيث لا يكاد يخلو مجتمع من هذه السموم المدمرة، ولأجل القضاء على هذه الظاهرة قامت الحكومة بإنشاء مراكز للقضاء على هذه الظاهرة السلبية والإسهام في علاج مدمني المخدرات في السلطنة، ومن هذه المراكز بيوت التعافي، وهي الأماكن التي تمارس فيها المرحلة الثانية في علاج الإدمان.

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